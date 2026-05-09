Messi impacta al revelar quién es su heredero: "Es el mejor"

Miami, Estados Unidos.

Durante más de una década, el futbol mundial ha intentado encontrar al heredero natural de Lionel Messi. La sombra del astro argentino ha sido tan gigantesca que cualquier joven talento que aparece en el panorama internacional, especialmente si viste la camiseta del FC Barcelona, termina siendo comparado inevitablemente con él. Sin embargo, después de años de debates y promesas que no lograron consolidarse, el propio Messi parece haber señalado al futbolista que considera capaz de continuar con su legado. Durante un evento organizado por Adidas, el campeón del mundo sorprendió al llenar de elogios a Lamine Yamal, la joven joya del Barcelona, asegurando que es el jugador que más le recuerda a sí mismo por su estilo de juego, desequilibrio y personalidad dentro del campo.

Messi habló sobre la enorme calidad de la nueva generación de futbolistas que comienza a dominar el futbol mundial, aunque dejó claro que, para él, hay un talento que sobresale por encima del resto. “Hay una nueva generación de futbolistas que es muy buena... pero si me tengo que quedar con uno, por la edad y por el futuro que puede llegar a tener, es Lamine Yamal. No hay duda, para mí es el mejor. Me recuerda a mí de joven”, declaró el argentino. Las palabras de Messi tuvieron un impacto inmediato en el entorno futbolístico, ya que no es habitual que el ocho veces ganador del Balón de Oro realice comparaciones tan directas. Y es que el crecimiento de Lamine Yamal en Europa ha sido simplemente espectacular. A pesar de su corta edad, el extremo español ya es considerado uno de los futbolistas jóvenes más impresionantes del planeta y una de las grandes figuras del futuro.​​​​​​

Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, la facilidad con la que rompe defensas, su visión de juego y la tranquilidad con la que compite en escenarios de máxima presión han provocado que muchos aficionados del Barcelona vuelvan a ilusionarse con la aparición de un talento generacional. El atacante blaugrana ya conquistó en dos ocasiones el Premio Kopa y además fue una de las piezas clave en la histórica conquista de la Eurocopa con la selección de España, demostrando personalidad y liderazgo impropios para un futbolista tan joven. Con el Barcelona, Lamine Yamal ya suma 154 partidos oficiales y 49 goles, números impresionantes para un jugador que todavía continúa en pleno proceso de formación y crecimiento. Sin embargo, más allá de las estadísticas, lo verdaderamente impactante es la enorme cantidad de récords que ha pulverizado en tiempo récord.



El español se convirtió en el jugador más joven en debutar en LaLiga, el goleador más joven del campeonato, el titular más joven en la historia de la Champions League y también el anotador más joven en disputar un El Clásico. Además, rompió otra serie de marcas históricas al transformarse en el futbolista más joven en alcanzar los 50 y los 100 partidos oficiales con el Barcelona. Como si fuera poco, también logró convertirse en el jugador más joven en marcar un hat-trick con la camiseta blaugrana, consolidando todavía más su estatus como una de las máximas promesas que ha producido La Masía en los últimos años.

