¿Messi estará en el juego clave de este miércoles? Inter Miami se pronuncia

El Inter Miami enfrenta este miércoles al Orlando City por la semifinal a duelo único de la Leagues Cup 2025.

  • 26 de agosto de 2025 a las 13:11 -
  • Agencia EFE
Lionel Messi es la máxima figura del Inter Miami y ha sido baja en los últimos duelos debido a una lesión.

 Foto Inter Miami.
Miami, Estados Unidos.

El entrenador asistente del Inter Miami, Javier Morales, dijo este martes que confía en que Lionel Messi pueda entrar en la convocatoria para el partido de semifinales de la Leagues Cup contra Orlando City, tras las molestias físicas que hicieron que se perdiera los dos últimos encuentros.

"Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión", afirmó Morales en la rueda de prensa previa al partido, durante la que sustituirá a Javier Mascherano, que fue expulsado en el partido de cuartos de final del torneo ante Tigres.

El asistente informó que Messi completó hoy el entrenamiento junto al grupo, por lo que imaginaba que al menos podría ser convocado al partido.

El '10' de la Albiceleste sufrió una lesión en la pierna derecha el 2 de agosto en el encuentro de la Leagues Cup contra Necaxa, y se ha perdido cuatro partidos desde entonces.

Aunque regresó el pasado 17 de agosto ante Los Ángeles Galaxy, sufrió una ligera recaída que le ha mantenido alejado de la competición desde entonces.

Otro de los jugadores en duda para el partido es el español Jordi Alba, sobre el que Morales también afirmó que había entrenado hoy con el grupo.

El lateral se retiró del partido contra Tigres con un golpe en la rodilla y fue baja en el partido del pasado fin de semana de la MLS ante el D.C.United que concluyó en empate.

Inter Miami recibe este miércoles 27 de agosto como local al Orlando City por un pase a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS y de la Liga MX.

Inter Miami alzó este título en 2023, el primero de su corta historia, y que llegó pocas semanas después del fichaje de Messi.

