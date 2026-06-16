Messi le responde a Mbappé y recorta distancia con Cristiano Ronaldo tras golazo en el Mundial

Kansas City, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El capitán de la selección de Argentina marcó dos goles en la victoria de 2-0 ante Argelia en duelo del Grupo J del Mundial 2026. El primero llegó cuando transcurrían apenas 17 minutos del primer tiempo, el astro rosarino recibió el balón cerca de la frontal del área, levantó la cabeza y sacó un espectacular zurdazo que terminó incrustándose en el ángulo de la portería africana. El guardameta argelino se lanzó con todo, pero nada pudo hacer para evitar una anotación que ya es candidata a una de las mejores del torneo.

El estadio explotó de emoción con la obra maestra del capitán argentino, quien una vez más apareció en el momento indicado para liderar a su selección en una nueva aventura mundialista. Los aficionados presentes se pusieron de pie para ovacionar al jugador del Inter Miami, consciente de que estaban presenciando otro capítulo histórico en la extraordinaria carrera de Messi. La segunda diana de Lionel llegó a los 60 minutos tras aprovechar un rebote que dejó el cancerbero Luca Zidane.

Lucha por ser el máximo goleador en la historia de mundiales

Las anotaciones de Messi no solo significaron una ventaja importante para Argentina en su estreno mundialista, sino que también le permitió seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo. Con este tanto, Messi alcanzó los 15 goles en mundiales y superó la cifra del francés Kylian Mbappé, quien horas antes se había despachado con un doblete en la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal.

Además, el campeón del mundo en Qatar 2022 quedó a solamente un gol de alcanzar a Miroslav Klose, histórico delantero alemán que continúa siendo el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 tantos. La posibilidad de que Messi rompa esa marca durante la presente edición del torneo comienza a tomar fuerza y genera una enorme expectativa entre los seguidores del fútbol.

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