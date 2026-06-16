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Haaland desatado, el error del Mundial 2026 y susto que nadie observó

La selección de Noruega comenzó con pie derecho la Copa del Mundo 2026 gracias a Haaland.

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 17:17 -
  • German Alvarado
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Las imágenes más curiosas que dejó el debut soñado de Noruega y Haaland en el Mundial 2026.

 Foto Instagram y Fifa X.
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Noruega, liderada por un espectacular Erling Haaland, comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras golear 4-1 a Irak en un duelo correspondiente al Grupo I, disputado con alta intensidad de principio a fin.
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El partido de la fase de grupos del Grupo I entre Irak y Noruega se jugó en el Boston Stadium (conocido habitualmente como Gillette Stadium), ubicado en la ciudad de Foxborough, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos).

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La afición de Noruega volvió a disfrutar de ver a su amada selección en un Mundial ya que su última Copa del Mundo había sido en Francia 98.
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El 11 titular de la selección de Noeurga que enfrentó a Irak por el Grupo I del Mundial 2026.
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El gran protagonista del encuentro fue Haaland, quien firmó un doblete que le valió ser elegido MVP del partido. El delantero noruego volvió a demostrar su poderío ofensivo, apareciendo en los momentos clave y marcando diferencias en el área rival con su habitual contundencia.
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A los 29 minutos se dio el primer gol de Haaland y desató la locura de toda Noruega.

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El festejo de Haaland tras su anotación.

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Irak, lejos de rendirse, logró encontrar su premio a la insistencia. El conjunto asiático dio la sorpresa y empató de forma parcial gracias a su capitán Aymen Hussein.
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El portero de Irak hizo el blooper del Mundial 2026: Despejó el balón, impactó en Haaland y la pelota se fue al fondo de las redes.
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Fue un error grotesco de Hassan, que se durmió a la hora de despejar un pase atrás de su defensa. Y cuando quiso hacerlo, el delantero del City ya estaba encima de la pelota para tapar el pase y conseguir que el balón rebotase hacia la red.
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Haaland se apresta a celebrar tras su doblete.

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El delantero noruego mostró toda su potencia, olfato goleador y jerarquía en el área rival, liderando a su selección en un debut mundialista soñado.
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Los seleccionados de Irak lamentando la caída ante Noruega.

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Susto al medio tiempo ya que uno de los aspersores se activó.

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Tres chicos realizando labores luego de que se regó el campo al medio tiempo.
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Irak deberá reaccionar rápidamente si quiere mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.
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