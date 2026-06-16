Haaland desatado, el error del Mundial 2026 y susto que nadie observó

Las imágenes más curiosas que dejó el debut soñado de Noruega y Haaland en el Mundial 2026.
Noruega, liderada por un espectacular Erling Haaland, comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras golear 4-1 a Irak en un duelo correspondiente al Grupo I, disputado con alta intensidad de principio a fin.
El partido de la fase de grupos del Grupo I entre Irak y Noruega se jugó en el Boston Stadium (conocido habitualmente como Gillette Stadium), ubicado en la ciudad de Foxborough, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos).
La afición de Noruega volvió a disfrutar de ver a su amada selección en un Mundial ya que su última Copa del Mundo había sido en Francia 98.
El 11 titular de la selección de Noeurga que enfrentó a Irak por el Grupo I del Mundial 2026.
El gran protagonista del encuentro fue Haaland, quien firmó un doblete que le valió ser elegido MVP del partido. El delantero noruego volvió a demostrar su poderío ofensivo, apareciendo en los momentos clave y marcando diferencias en el área rival con su habitual contundencia.
A los 29 minutos se dio el primer gol de Haaland y desató la locura de toda Noruega.
El festejo de Haaland tras su anotación.
Irak, lejos de rendirse, logró encontrar su premio a la insistencia. El conjunto asiático dio la sorpresa y empató de forma parcial gracias a su capitán Aymen Hussein.
El portero de Irak hizo el blooper del Mundial 2026: Despejó el balón, impactó en Haaland y la pelota se fue al fondo de las redes.
Fue un error grotesco de Hassan, que se durmió a la hora de despejar un pase atrás de su defensa. Y cuando quiso hacerlo, el delantero del City ya estaba encima de la pelota para tapar el pase y conseguir que el balón rebotase hacia la red.
Haaland se apresta a celebrar tras su doblete.
El delantero noruego mostró toda su potencia, olfato goleador y jerarquía en el área rival, liderando a su selección en un debut mundialista soñado.
Los seleccionados de Irak lamentando la caída ante Noruega.
Susto al medio tiempo ya que uno de los aspersores se activó.
Tres chicos realizando labores luego de que se regó el campo al medio tiempo.
Irak deberá reaccionar rápidamente si quiere mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.