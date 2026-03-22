Messi marca su gol 901 y lidera triunfo del Inter Miami; así quedó de Cristiano

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami de Lionel Messi dejó atrás la dura eliminación ante el Nashville de los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta en la Copa de Campeones de la Concacaf y este domingo regresó al triunfo en la MLS a costas del New York City.

El equipo liderado por el argentino comenzó con el pie derecho. Apenas a los 4 minutos, Gonzalo Luján abrió la lata con un tanto tempranero para las 'Garzas'. El empate no tardó en llegar y al 17', Nicolás Fernándes puso el empate.

Los locales hicieron lo suyo y en la segunda parte consiguieron el segundo tanto, gracias a Axel Ojeda en el 59'. El Inter Miami reaccionó rápido y liderado por su capitán, Lionel Messi, encontró la vía del empate y lo hizo a través de un nuevo gol de tiro libre.