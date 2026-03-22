Messi marca su gol 901 y lidera triunfo del Inter Miami; así quedó de Cristiano

El Inter Miami de Lionel Messi dejó atrás la dura eliminación ante el Nashville de los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta en la Copa de Campeones de la Concacaf y este domingo regresó al triunfo en la MLS a costas del New York City.
El equipo liderado por el argentino comenzó con el pie derecho. Apenas a los 4 minutos, Gonzalo Luján abrió la lata con un tanto tempranero para las 'Garzas'. El empate no tardó en llegar y al 17', Nicolás Fernándes puso el empate.
Los locales hicieron lo suyo y en la segunda parte consiguieron el segundo tanto, gracias a Axel Ojeda en el 59'. El Inter Miami reaccionó rápido y liderado por su capitán, Lionel Messi, encontró la vía del empate y lo hizo a través de un nuevo gol de tiro libre.
El argentino anotó un golazo desde 35 metros y encendió la euforia en su equipos que más tarde consiguió el tanto del triunfo por medio de Micael do Santos Silva, quien mandó a guardar el balón y colocó el 2-3 de la tarde.
Con este triunfo, el Inter Miami se coloca en el tercer puesto de la MLS tras 5 jornadas. Las Garzas alcanzaron los 10 puntos y se encuentran por debajo del líder Nashville con 13 y el New York City con 10 unidades.
TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES DEL FÚTBOL
Por otra parte, Lionel Messi sigue registrando goles en su carrera profesional y este domingo también firmó un nuevo tanto que se integra a la carrera por los mil goles.
Cristiano Ronaldo sigue comandando la lista. De momento se encuentra lesionado, por lo que se ha quedado estancado con 965 goles. Tras el golazo de este fin de semana, el astro argentino alcanzó los 901 goles y queda a 64 del portugués.