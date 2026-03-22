Flick admite que el Barcelona tuvo un partido irregular ante el Rayo Vallecano

El entrenador del Barcelona , ​​Hansi Flick, ha señalado este domingo, tras la victoria por la mínima ante el Rayo Vallecano (1-0), que aunque su equipo no ha hecho su mejor partido, la sobrecarga de encuentros en el último mes le hace valorar "mucho el resultado".

"Creo que al principio del partido, no hemos estado concentrados. Ellos han jugado bien, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones para marcar. Cuando ves todos los partidos que hemos tenido en el último mes, aprecio mucho el resultado", ha apuntado el técnico alemán desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou .

Flick ha señalado que lo más importante era "sacar los tres puntos" y que, aunque no han rendido al máximo, esto se debe en parte al gran planteamiento del Rayo Vallecano.