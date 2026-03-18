Messi se va de Concacaf, Nashville se burla del argentino y Honduras celebra

Lionel Messi y su equipo Inter Miami fracasaron la noche de este miércoles 18 de marzo tras decirle adiós a la Champions de Concacaf. El Nashville con hondureños en sus filas ha celebrado e inclusive burlado de Leo.
Lionel Messi llegó relajado al estadio del Inter Miami con la ilusión de poder sellar el pase a la siguiente ronda de la Champions de Concacaf, pero fue todo lo contrario y el desenlace final fue amargo y triste.
El Inter Miami vivió este miércoles uno de los episodios más negros en su corta historia, tras caer eliminado ante su público en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, después de empatar 1-1 con el Nashville, club donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta.
Messi surgió como capitán y lideró el ataque del Inter Miami .
El faraónico proyecto liderado por Lionel Messi, que este año tenía como principal objetivo tocar la gloria continental, no pudo ganar ninguno de los dos partidos que disputó en el torneo, y el empate 0-0 en Nashville le apeó por la regla del gol visitante.
Messi se encargó de marcar el primer gol del juego a los siete minutos de haber comenzado el encuentro y parecía que sería una noche inolvidable.
La anotación de Messi fue histórica ya que alcanzó la cifra de los 900 goles en su exitosa carrera como futbolista profesional.
A los 74 minutos llegó la tragedia para Inter Miami: Anotación de Cristian Espinosa y eso significó el pase a la siguiente ronda para Nashville gracias al criterio del gol de visita que solamente sigue vigente en Concacaf.
El pitazo final llegó y el Nashville en sus redes sociales aprovechó para burlarse del Inter Miami y Messi.
Nashville le ha dedicado un par de posteos a sus rivales de forma burlesca desatando diversos comentarios en las redes sociales.
Una de las publicaciones del Nashville en su cuenta oficial de X donde etiquetan al Inter Miami y le agregan el emoji de despedida.
Nashvlle también usó la imagen de Andy Najar para compartir la crónica del juego.
Andy Najar fue titular y jugó 85 minutos en el empate 1-1 del Nashville que provocó la eliminación del Inter Miami de Messi en la Champions de Concacaf.
Además de Najar, otro hondureño que vio acción en el Nashville fue Bryan Acosta, el volante ingresó al minuto 85.
“Nashville manda a Messi y al Miami de regreso a casa”, fue otro mensaje burlesco del Nashville para Messi y el Inter Miami.
Leo Messi volvió a fracasar en la Champions de Concacaf como jugador del Inter Miami.
La eliminación significa un duro golpe para el club y para Messi, quien había despertado grandes expectativas al unirse a la MLS. Nashville, por su parte, celebró una histórica clasificación que demuestra su crecimiento y madurez en competencias internacionales.
Ahora, Inter Miami deberá enfocarse en la Major League Soccer y planificar ajustes para futuras competencias, mientras que Messi continúa siendo el líder indiscutible dentro del equipo, aunque sin el consuelo de avanzar en la Concachampion
Javier Mascherano es el señalado por la eliminación del Inter Miami en la Champions de Concacaf.