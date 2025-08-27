Mercado: Rechaza en el último momento irse del Real Madrid y Xabi Alonso tiene problema

Madrid, España.

En un miércoles en el que los clubes se pusieron manos a la obra en busca de formalizar un acuerdo, con entendimiento, finalmente el futbolista no aceptó las condiciones del Olympique de Marsella y la operación se paralizó.

Las negociaciones del Olympique de Marsella para concretar el fichaje de Dani Ceballos no han llegado a buen puerto, y el centrocampista del Real Madrid no recalará en el club francés.

Un Ceballos que tiene contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027 y que tiene por delante hasta el 1 de septiembre, cuando cierra el mercado de fichajes, para, si mantiene su deseo, encontrar una salida del Real Madrid en busca de mayor protagonismo.

Un rol que no apunta a tener en el Real Madrid, ya que su importancia respecto a la pasada temporada, en la que contó con 1.988 minutos con Carlo Ancelotti en el banquillo, parece lejos de repetirse.

La llegada de Xabi Alonso ha reducido su rol, y ha disputado sólo un minuto ante Osasuna y cuatro ante el Real Oviedo en los dos primeros partidos de LaLiga EA Sports.

Una potencial marcha de Dani Ceballos que, por el momento, no haría al Real Madrid moverse en el mercado en busca de otro centrocampista, con Xabi Alonso pudiendo contar con Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga -actualmente lesionado, con vuelta prevista para principios de septiembre-, Fede Valverde, Jude Bellingham -lesionado, vuelve a finales de septiembre o principios de octubre- y Arda Güler.

Además, si Ceballos sale, cogerá mayor protagonismo un canterano que participa en el día a día del primer equipo, recientemente renovado, y que, eso sí, aún no ha debutado en Liga pero sí ha entrado en las dos convocatorias: Thiago Pitarch.