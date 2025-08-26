Los famosos romances de Nicki Nicole antes de convertirse en la novia de Lamine Yamal

Antes de conocer a Lamine Yamal, su actual pareja, la cantante argentina vivió romances con otros músicos e incluso llegó a tener planes de casamiento, lo que demuestra que su vida amorosa ha sido tan intensa como su carrera artística.
Nicki Nicole se ha convertido en el centro de atención del mundo deportivo tras confirmarse su relación con Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y uno de los futbolistas más prometedores del planeta.
Es importante destacar que Nicki Nicole, una de las voces más influyentes del pop urbano latinoamericano, no solo ha conquistado escenarios internacionales con su talento, sino también el corazón de figuras destacadas de la música, dejando huella dentro y fuera del estudio de grabación.
A sus 25 años, Nicole Denise Cucco, su nombre real, ha protagonizado romances que han captado la atención de sus seguidores y de la prensa del espectáculo.
El corazón de la cantante argentina latió por otros amores, como Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido en la industria musical como Khea, quien ha realizado colaboraciones con Nicki, Bizarrap, Cazzu y Bad Bunny, entre otros. Poco a poco se fueron conociendo y luego se animaron a oficializar su historia de amor en las redes sociales.
Ambos mantuvieron un perfil bajo, por lo que no se conoce muchos datos de su vínculo amoroso. En el momento que decidieron separarse, en los medios trascendió que la ruptura había sido porque tenían diferentes horarios en sus respectivos compromisos laborales. Más allá de todo, la relación amorosa había finalizado en buenos términos.
Más tarde, Nicki Nicole se enamoró de Trueno. En 2020, revelaron el noviazgo en las redes sociales y se mostraban felices en las postales que compartían de los momentos que vivían juntos. Rápidamente, se convirtieron en una de las parejas más populares seguidas por el fandom de ambos.
Ellos compartían el amor y el éxito en el mundo de la música urbana. La relación se fue fortaleciendo con el paso de los meses. Luego de un año de novios, nuevamente fueron noticia en los medios
¿El motivo? Durante una transmisión en la plataforma digital Twitch, Nicki reveló en una entrevista ante miles de espectadores que se había comprometido con Trueno, después de su primer aniversario.
“No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso súper grande. Somos muy chicos. Él me dijo que era en serio. Nuestro amor es súper intenso”, declaró en aquella oportunidad. Además, reveló que tenía un anillo de compromiso, para dejar bien en claro que era serio su deseo de formalizar la relación.
El noviazgo duró más de dos años, sin embargo nunca llegaron al altar. Según pudo saber Teleshow, la rosarina tomó la decisión de separarse al descubrir ciertas actitudes de su pareja que no le gustaban, incluso habría encontrado algunos mensajes comprometedores.
A comienzos de 2023, el noviazgo entre los músicos finalizó. La cantante optó por no hablar públicamente sobre los motivos que la llevaron a distanciarse del músico. Más tarde, expresó sus sentimientos a través del arte y escribió canciones de desamor, como “No voy a llorar”, que se la habría dedicado a Trueno tras el final de su romance
Ese mismo año, Nicki Nicole confirmó su noviazgo con el mexicano Peso Pluma, Hassan Emilio Kabande Laija, tras trabajar juntos en el remix de Por las noches. El romance fue intenso pero breve.
En febrero de 2024, la cantante anunció su ruptura después de que se viralizara un video del artista en actitud cariñosa con otra mujer en Las Vegas. Nicole expresó públicamente su dolor, subrayando que “el respeto es parte necesaria del amor”.
Finalmente, en agosto de 2025 se hizo pública su actual relación con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien compartió una romántica fotografía junto a la cantante en Instagram.
La diferencia de edad —ella tiene 25 y él 18— no ha sido impedimento para que ambos aparezcan juntos en actos públicos, como cuando Nicole asistió al estadio Johan Cruyff para apoyarlo.