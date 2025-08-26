Los famosos romances de Nicki Nicole antes de convertirse en la novia de Lamine Yamal

A comienzos de 2023, el noviazgo entre los músicos finalizó. La cantante optó por no hablar públicamente sobre los motivos que la llevaron a distanciarse del músico. Más tarde, expresó sus sentimientos a través del arte y escribió canciones de desamor, como “No voy a llorar”, que se la habría dedicado a Trueno tras el final de su romance