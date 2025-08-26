Barcelona con cuatro salidas, Real Madrid con dos fichajes top y hondureño es noticia

RUMOR: La situación de Alexander Isak ha dado un giro de 180 grados en estas últimas horas. Prensa inglesa informa de que dos directivos del Newcastle, Jamie Reuben y Jacobo Solis, visitaron el domicilio del atacante horas antes del partido contra el Liverpool de este lunes para convencerle de que siga. Incluso, le habrían ofrecido renovar su contrato.