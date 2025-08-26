Barcelona con cuatro salidas, Real Madrid con dos fichajes top y hondureño es noticia

Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en el campo internacional.
OFICIAL: El HajdukSplit de Croacia ha fichado al mediocentro español Hugo Guillamón, quien llega procedente del Valencia. Firma hasta junio del 2027.
OFICIAL: El Borussia Dortmund ha renovado el contrato de su entrenador Niko Kovac hasta el 30 de junio de 2027, consolidando la continuidad del técnico y su cuerpo técnico tras un destacado final de temporada que aseguró al equipo otra participación en la Liga de Campeones.
Confirmado: El portero Arnau Tenas (24) dejará el PSG en una transferencia permanente para unirse al Villarreal; el jugador viajará a España para someterse a exámenes médicos.
OFICIAL: El Sassuolo ha fichado al mediocentro serbio Nemanja Matic. Firma por una temporada con opción a otra.
OFICIAL: El Bayer Leverkusen ha fichado al lateral derecho español Lucas Vázquez, jugador que llega tras desligarse del Real Madrid. Firma hasta junio de 2027.
OFICIAL: Procedente del Chelsea, el Borussia Dortmund ha fichado al mediocentro inglés Carney Chukwuemeka por 20.000.000 € + 5M€ bonus. Firma hasta junio de 2030.
El Crystal Palace mantiene conversaciones avanzadas con el Villarreal para fichar al extremo Yeremy Pino, según informa Fabrizio Romano. El club inglés estaría dispuesto a abonar cerca de 50 millones de euros para cerrar la operación lo antes posible.
RUMOR: La situación de Alexander Isak ha dado un giro de 180 grados en estas últimas horas. Prensa inglesa informa de que dos directivos del Newcastle, Jamie Reuben y Jacobo Solis, visitaron el domicilio del atacante horas antes del partido contra el Liverpool de este lunes para convencerle de que siga. Incluso, le habrían ofrecido renovar su contrato.
Confirmado: Iñaki Peña deja al Barcelona y es nuevo jugador del Elche. El portero llega cedido a préstamo.
Confirmado: El joven Héctor Fort no entra en los planes de Hansi Flick por lo que no sigue en el Barcelona. Diario Marca informa de que su posible nuevo destino sería el Mallorca.
Confirmado: El joven Jan Virgili no seguirá en el Barcelona y se habla de que se marchará a préstamo al Mallorca.
Confirmado: El joven Dani Rodriguez dejará al Barcelona y el cuadro culé le busca club, se habla de un préstamo al Mallorca.
OFICIAL: Arthur Melo, regresa al Gremio, el club en el que se formó y donde se consagró tras ganar la Copa Libertadores 2017. La Juventus, club dueño de su ficha, confirmó el traspaso.
Alejandro Garnacho ha rechazado en las últimas 48 horas una nueva propuesta desde Arabia Saudí. Según Fabrizio Romano, el extremo argentino solo contempla fichar por el Chelsea, con quien mantiene un acuerdo muy avanzado. Todas las partes esperan cerrar la operación en breve.
El Cremonese, equipo recién ascendido a la Serie A, trabaja para incorporar en estos últimos días de mercado al inglés Jamie Vardy, exdelantero del Leicester City, que se encuentra sin equipo.
El acuerdo entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella por Dani Ceballos está muy cerca de cerrarse tras nuevas conversaciones en las últimas horas. Prensa española informa de que el jugador pidió irse del cuadro blanco.
BOMBA: El periodista Mike Keegan del Daily Mail en Inglaterra reporta interés del Real Madrid por Kobbie Mainoo del Manchester United. El mediocampista inglés podría ser una opción si se llegara a concretar la salida de Dani Ceballos.
RUMOR: El Nottingham Forest ha mostrado interés en el portero David Soria, actualmente en el Getafe, como parte de su búsqueda de un nuevo guardameta antes del cierre del mercado de fichajes.
OFICIAL: El delantero maliense El Bilal Touré es nuevo jugador del Besiktas, llega procedente del Atalanta.
Deybi Flores ya se encuentra en Arabia Saudita y ya posó con su nueva camiseta, la del Al-Najma de la primer división.
OFICIAL: El Udinese ha fichado al delantero polaco Adam Buksa por 5.000.000 €. Firma hasta junio de 2029.