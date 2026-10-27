¡Mbappé no sale de una! LaLiga toma medidas tras el escándalo con China

Madrid, España.

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", afirmó este martes el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

LaLiga lamentó "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar la situación, ante la suspensión en la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de la competición española.

En un mensaje en redes sociales, LaLiga aseguró que "el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas".

"Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años", añadió.

LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".

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El presidente del organismo, Javier Tebas, también trasladó personalmente las disculpas de LaLiga al pueblo chino y recordó que durante muchos años han "construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español".

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", agregó.

Tebas subrayó a su vez que el compromiso de LaLiga "con China, su pueblo y sus instituciones es firme". "Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", defendió.

LaLiga reaccionó así tras el anuncio de la televisión estatal china CCTV de suspender las retransmisiones de esta y los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé tras la citadas declaraciones del francés.