Mauricio Dubón vuelve a la pelea por el Guante de Oro

Nueva York, Estados Unidos.

Mauricio Dubón continúa poniendo en alto el nombre de Honduras en las Grandes Ligas. El pelotero catracho fue anunciado como finalista al Guante de Oro 2026 en la categoría de mejor jugador utilitario de la Liga Nacional, después de una temporada en la que registró importantes números y volvió a demostrar su calidad en el béisbol estadounidense. El hondureño tuvo una campaña destacada, en la que consiguió algunos de sus mejores registros ofensivos desde que llegó a las Grandes Ligas. Su capacidad para responder con el bate y desempeñarse en diferentes posiciones del terreno lo convirtió en una pieza importante, características que ahora le permiten competir por uno de los reconocimientos defensivos más prestigiosos del béisbol.

Durante la temporada regular de 2026, Dubón registró 158 imparables, 12 cuadrangulares, 73 carreras impulsadas, 66 anotadas y 10 bases robadas, con un promedio de bateo de .276 en 572 turnos oficiales. Estas cifras reflejan su aporte ofensivo y la regularidad que ha mostrado en el máximo nivel del béisbol profesional. Esta no es la primera vez que el catracho aparece entre los mejores defensores de las Grandes Ligas. Dubón ganó el Guante de Oro en la categoría de jugador utilitario de la Liga Americana en 2023 y volvió a conquistar el premio en 2025, consolidándose como uno de los peloteros hondureños más destacados en la historia de este deporte. En esta ocasión, el sampedrano compite por el reconocimiento en la Liga Nacional. Sus rivales en la categoría de jugador utilitario son Jared Triolo, de los Piratas de Pittsburgh, e Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona. Ambos buscarán quedarse con el galardón en una competencia que reconoce la capacidad defensiva y la versatilidad de los jugadores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

The 2026 Rawlings Gold Glove Award Finalists - NL Utility - Mauricio Dubón, Jared Triolo, Ildemaro Vargas#RawlingsGoldGloveAwards https://t.co/ioc1hDAsvD — Rawlings Baseball (@RawlingsSports) October 14, 2026

Las estadísticas defensivas también respaldan la candidatura del hondureño. Dubón registró seis Outs Above Average (OAA) como campocorto, uno en tercera base y uno en el jardín central, además de mantener un registro neutral en segunda base. Esta capacidad para responder en distintas posiciones representa una de sus principales fortalezas dentro del terreno de juego.

