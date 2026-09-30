Bravos de Mauricio Dubón caen ante Phillies y así queda el panorama en la MLB

Atlanta, Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta, con el hondureño Mauricio Dubón, perdieron 4-3 ante los Phillies de Filadelfia este miércoles en el segundo partido de la Serie de Comodín de la MLB, por lo que el equipo que avance a la Serie Divisional se definirá en el tercer y decisivo encuentro. Atlanta, dirigido por Walt Weiss, había tomado ventaja en la serie tras imponerse 5-3 en el primer juego, pero no pudo cerrar la clasificación en casa y ahora tendrá que disputar un último compromiso ante Filadelfia.

Los Phillies comenzaron ganando desde la primera entrada. Bryce Harper conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a Trea Turner llegar al plato para colocar el 1-0. Los Bravos respondieron de inmediato en la parte baja del primer episodio. Matt Olson conectó un imparable y Ronald Acuña Jr. anotó la carrera del empate para el 1-1. El marcador se mantuvo igualado hasta la séptima entrada, cuando Atlanta logró tomar el control del encuentro. Drake Baldwin conectó un doble al jardín central e impulsó a Sean Murphy para el 2-1, mientras Kim Ha-seong quedó en tercera base. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, Matt Olson conectó un elevado de sacrificio que permitió a Kim Ha-seong anotar la tercera carrera de los Bravos. Sin embargo, cuando Atlanta parecía encaminado a quedarse con la victoria, apareció el drama. El lanzador Raisel Iglesias permitió cuadrangulares consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper, quienes empataron el encuentro 3-3. El partido tuvo que extenderse hasta los extra innings y Mauricio Dubón pasó a defender el campocorto después de iniciar el encuentro como jardinero izquierdo.