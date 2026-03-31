Mauricio Dubón conquista Atlanta y destaca amistad con campeón mundial

Atlanta, Estados Unidos.

Mauricio Dubón se ha despachado en un total de 3 partidos, antes del juego de este martes 31 de marzo, cuatro hits y cinco carreras producidas. En el juego del pasado lunes 30 de marzo fue nombrado MVP. Y no es para menos, el sampedrano de 31 años conectó dos imparables produciendo 3 de las 4 carreras con las que vencieron, sin recibir entradas en la pizarras, contra los Atléticos de Oakland. Diario LA PRENSA entrevistó en exclusiva al exjugador de los Astros de Houston que en este 2026 fue firmado por los Bravos de Atlanta, destacando también en la defensiva como campo corto.

Alexis "El Superman" Padilla charló con él previo al segundo encuentro de la serie contra Atléticos de Oakland en el Truist Park. El catracho está nominado en los Premios DIEZ en la categoría "Lo mejor de Centroamérica". Además, en los Bravos de Atlanta tiene un gran amigo al cual conoció muy joven y que viene de ser campeón del mundo con Venezuela en el Clásico Mundial 2026.

Entrevista con Mauricio Dubón

Le está yendo muy bien esta temporada que arranca. Mauricio, gracias por atendernos acá que es su casa, Atlanta, ¿Cómo lo ha tratado? Superbien, superbién la verdad. Atlanta me ha tratado superbién. Yo creo que eso se refleja en el terreno, pero esta gente me ha hecho sentir en casa ahorita. Claro, qué bueno verlo triunfar como paisano, como hondureño, ¿Qué siente usted haber ganado el primer MVP en estos Bravos de Atlanta? Le digo, es un trabajo que se comienza en la temporada muerta, cuando estoy en Honduras entrenando, yo creo que los frutos se ven ahorita y falta bastante para que termine el año, pero ahí vamos poco a poco. Mauricio, pero hay mucha competencia en esta parte de los Estados Unidos con los equipos que están acá en esta zona, ¿Cuál considera usted que es más difícil entre estos equipos? No sé, podemos hablar de los Mets, podemos hablar de qué más, de los Nationals.

¿Qué tienen estos equipos de diferencia entre los que están en la otra costa de los Estados Unidos? Yo creo que en béisbol todo el mundo es peligroso. Eso es lo bonito del béisbol, que en cualquier día cualquier cosa puede pasar. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo bonito de venir todos los días aquí y que uno no se sabe el resultado y hay que dar siempre lo mejor de cada quien.

¿Cómo lo han tratado los compañeros acá en este equipo, los Bravos? ¿Cómo se lleva ahí con algunos compañeros? Vemos que tiene buena relación con varios de los compañeros como Ronald Acuña Jr. Superbién la verdad. Como le digo, la gente aquí me ha tratado superbién. Me he sentido me han hecho sentir aquí como que estuviera en casa. Los muchachos de aquí he jugado con varios de ellos. Ronald Acuña y yo fuimos a un juego de estrellas cuando éramos jóvenes, entonces ya nos conocíamos desde antes y una superestrella, trato de que me enseñe un poquito y le enseñe un poquito. Entonces son cosas, un poquito de hermandad se le dice. ¿Y lo va a llevar a San Pedro Sula como dijeron en el video que se hizo un poco viral en las redes sociales? ¿Lo va a llevar a comer baleadas, pollo chuco y todo? Ahí le dije, ahí le dije que fuera, que fuera. Estar jugando en este nivel de Grandes Ligas, ¿Qué significa para usted, Mauricio? Superbién la verdad. Yo creo que es un sacrificio que me estuve en haciendo desde chiquito y poder estar aquí, mantenerse. Yo creo que eso es lo más importante. Tratar de tomar cada juego como que fuera el último. Yo creo que eso es lo más importante porque uno nunca sabe cuándo va a ser el último juego. Entonces, hay que tratar de disfrutarlo más que todo. ¿En esta posición que está jugando se siente cómodo? ¿Se siente bien ahí donde juega, donde quizás se acomoda muy bien en este equipo? La verdad sí. Yo con tal que me dejen batear yo estoy bien. Yo donde me pongan yo estoy dispuesto. Como le digo, son cosas que el equipo me necesita ahorita en este lado y ahí voy a estar y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Yo sé que le gusta el fútbol también. Honduras empató hoy con Perú. No sé si ya le comentaron o ha estado concentrado completamente toda esta mañana y parte de la tarde. No, no, no, la verdad no sabía porque estaba enfocado aquí un poquito más. Dejé de ver el fútbol un poquito después de lo que pasó con el Mundial, pero ya poco a poco me voy a ir integrando un poquito. Usted está nominado por Diario DIEZ en los Premios DIEZ en la categoría "Lo Mejor de Centroamérica", ¿Qué significa estar nominado en estas categoría tan importantes en nuestro país? Superbién, la verdad. Es un reconocimiento, super honrado de poder ser parte de eso y poder darse a conocer el béisbol y más en Honduras, que es un lugar donde casi no hay apoyo, pero ahí vamos poco a poco. Así que vamos a estar muy pendientes, de su carrera y de todas las cosas buenas que vienen para usted y su familia aquí en esta bella ciudad de Atlanta, se le desea mucho éxito Gracias, gracias. Y más que todo eso también, un respeto más cuando vienen aquí en persona que cuando quieren hacer videollamada, Zoom o mensajes (risas).

