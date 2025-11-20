Sorpresa: Mauricio Dubón deja a los Astros y tiene nuevo equipo

Houston, Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta oficializaron sorpresivamente la adquisición del beisbolista hondureño Mauricio Dubón, procedente de los Houston Astros, en un intercambio que involucró al también pelotero Nick Allen. La organización destaca con este movimiento la versatilidad y experiencia del catracho, quien llega después de consolidarse como una pieza confiable en uno de los equipos más competitivos de la Liga Americana. Dubón, de 31 años, tuvo una sólida campaña en 2025 con los Astros, participando en 133 juegos y registrando una línea ofensiva de .241/.289/.355, además de un OPS de .644 y 28 batazos de extrabases.

Su desempeño defensivo volvió a ser determinante para el club, logrando su segundo Guante de Oro como jugador utilitario, premio que ya había ganado en 2023 gracias a su capacidad para cubrir múltiples posiciones con eficiencia. En su paso por Houston, el sampedrano acumuló cuatro temporadas parciales en las que bateó .256/.292/.367 a lo largo de 485 juegos, además de formar parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2022. Su consistencia, disciplina y aporte en momentos clave lo convirtieron en un jugador valioso dentro del clubhouse, lo que ahora representa un atractivo para los Bravos.

A lo largo de sus siete años en Grandes Ligas, Dubón ha demostrado una notable versatilidad defensiva, apareciendo en siete posiciones distintas, con 107 juegos como campocorto y 214 como segunda base.

También ha defendido los jardines y la antesala, acumulando participaciones en todas las posiciones, excepto lanzador y receptor. En total, suma 664 juegos en su carrera con los Milwaukee Brewers, San Francisco Giants y Houston Astros, con un promedio ofensivo de .257/.295/.374.

