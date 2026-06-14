Diego Tumax se cobró revancha: Revela estrategia para ganar Maratón LA PRENSA- Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

El atletismo siempre ofrece una nueva oportunidad para alcanzar la gloria y este domingo fue el turno del guatemalteco Diego Tumax, quien escribió su nombre con letras doradas al proclamarse campeón de la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, un evento histórico que volvió a demostrar su grandeza al reunir a más de 13 mil corredores en las calles de San Pedro Sula. La historia tuvo un sabor especial para el atleta originario de Totonicapán, Guatemala. En la edición de 2025, Tumax se quedó a las puertas de la victoria tras finalizar en la tercera posición. Sin embargo, un año después regresó con una misión clara: conquistar el primer lugar. Con determinación, disciplina y una impecable estrategia de carrera, logró alcanzar el objetivo y levantar los brazos como el gran vencedor de los 21 kilómetros.

Desde los primeros kilómetros, el corredor chapín impuso un ritmo difícil de seguir para sus rivales. Con una demostración de resistencia, velocidad y fortaleza mental, Diego Tumax dominó la competencia de principio a fin y cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 1:10:10, asegurando una victoria contundente en la edición más emblemática de la prestigiosa prueba. La segunda posición fue ocupada por Walter Salvador Rodríguez, quien completó el recorrido con un registro de 1:12:19, mientras que el tercer lugar correspondió a Michael Ottoniel Mucia López, que cerró el podio tras detener el cronómetro en 1:35:50.

La edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade reunió a destacados atletas nacionales e internacionales procedentes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, Estados Unidos y varios países africanos. Todos llegaron con la ilusión de mejorar sus marcas, romper récords y luchar por un lugar en el podio, pero fue Diego Tumax quien terminó adueñándose de los reflectores con una actuación memorable. Al cruzar la meta, el nuevo monarca de la prueba no ocultó su emoción. Con una sonrisa que reflejaba años de sacrificio y preparación, agradeció a Dios, a su familia y a sus patrocinadores por el respaldo brindado en el camino hacia esta importante conquista, además de revelar detalles de la estrategia que le permitió quedarse con el triunfo. La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay - Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.

ENTREVISTA CON EL GANADOR DE LA 50 MARATÓN LA PRENSA GATORADE

Ha valido la pena todo este esfuerzo. El año pasado habías quedado en tercer lugar y hoy te llevas los 21 kilómetros. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, primeramente agradecido con ustedes por darnos seguimiento durante todo el recorrido. Estoy contento y feliz. La verdad es que he trabajado mucho para venir a ganar este bonito evento y se me dio. Estoy agradecido con Dios y con mis patrocinadores; gracias a ellos fue posible llegar hasta aquí. ¿Venías convencido de que ibas por ese primer lugar? No. Venía preparado, pero no estaba 100 % seguro. Siempre hay que respetar la calidad de los atletas que participaron en estos 21 kilómetros. Di lo mejor de mí y gracias a Dios pude llevarme este primer lugar para mi casa. ¿Pero tu objetivo era ganarla? Sí, claro. Mi objetivo era ganarla porque el año pasado me quedé con esa espinita. Me fui adolorido y triste por no haber corrido de la mejor manera. Hoy las cosas salieron mucho mejor. ¿Cuál fue la estrategia para llevarte este triunfo? Quizás algunos esperan los últimos kilómetros para acelerar, pero observé que desde el inicio marcaste el ritmo. ¿La estrategia era sacar ventaja desde el comienzo? Sí, esa fue la estrategia que buscamos hoy para poder quedarnos con el primer lugar. Quise imponer el ritmo desde el inicio porque sabía que en las distancias largas mi rendimiento baja un poco en los kilómetros finales. Entonces intenté salir fuerte desde el principio y, gracias a Dios, se logró el objetivo.

¿Cómo te defines como corredor? ¿Eres de los que aprietan fuerte al inicio para sacar diferencias? Sí, así como usted lo dice. Siempre me ha gustado salir fuerte desde el inicio porque sé que después del kilómetro 15 comienzan a marcarse las diferencias. La estrategia que utilicé hoy funcionó y estoy muy contento de haber ganado esta edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade. ¿Qué representa para ti la Maratón LA PRENSA-Gatorade? La verdad es que es una maratón muy reconocida a nivel centroamericano y ganarla me beneficia mucho porque me permite darme a conocer más en toda la región. ¿Cuántas veces habías venido a esta competencia? Esta es mi segunda participación. Te estrenaste el año pasado y terminaste en el podio, en el tercer lugar. ¿Te quedó esa espina? Sí. El año pasado hice mi debut aquí y conocer el recorrido me ayudó bastante para esta edición.