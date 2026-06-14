La teniente hondureña que se impuso a las guatemaltecas en la Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula.

Yesica Baires se preparó durante meses para competir en los 21 kilómetros y, de último momento, decidió cambiar a la categoría de 10. Ese movimiento no fue azaroso, sino el génesis de una histórica victoria en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade. Completó la carrera con un tiempo de 00:42:09, superando así a la guatemalteca Aura González (00:44:05) y a Vilma María Escoto (00:44:22), segundo y tercer lugar de la competencia.

Yesica Baires combinó su rutina entre sus labores como teniente de las Fuerzas Armadas de Honduras y atleta nacional. En su participación número 13, Baires logró imponerse en la categoría a contendoras de talla internacional, especialmente guatemaltecas, que han reinado en la competencia en las últimas ediciones. Fue, quizás, el temple marcial de Baires la sustancia necesaria para interpretar que su objetivo este año estaba en los 10 kilómetros de la maratón. Esa misma entereza la llevó a declarar, después de alzarse el cetro de ganadora, que "el premio se quedó en casa", antes de destacar su logro personal. "Tengo una preparación de cinco meses en la distancia de 21, entrenando para 21 y 10 kilómetros. Es malo cambiar a última hora, pero el premio se quedó en casa. La categoría de 21 kilómetros siempre ha sido mi favorita, pero en este caso decidí correr en los 10 kilómetros y obtuvimos el primer lugar gracias a Dios y al entrenamiento", añadió.

Yesica Baires es originaria de San Luis, Comayagua. Está asignada a la Guardia de Honor Presidencial. Practica atletismo desde los 11 años. Por último, agradeció a la cúpula militar por permitirle prepararse excepcionalmente para participar en la competencia de alto nivel. "La Maratón de LA PRENSA-Gatorade es mi favorita. Esto me llena de satisfacción. Yo siempre que conozco a nuevas personas yo les digo practiquen un deporte, aparte que bueno para la salud es practicar deporte, eso nos ayuda a mantenernos motivados", cerró.