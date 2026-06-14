Niños y atletas de categorías especiales inspiran en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

Más allá de los tiempos, las medallas y la competencia, la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade dejó imágenes que conmovieron a miles de personas. Niños, jóvenes y adultos de categorías especiales se convirtieron en protagonistas de una jornada marcada por la inclusión, la perseverancia y el espíritu de superación. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de participantes llegaron al punto de partida con una misión enfocada en demostrar que los límites muchas veces existen solo en la mente.

Algunos recorrieron el circuito en sillas de ruedas, mientras otros avanzaron acompañados de familiares, voluntarios y amigos que los alentaron durante todo el trayecto. Cada metro recorrido fue celebrado por los asistentes, quienes respondieron con aplausos y palabras de apoyo al ver el esfuerzo de atletas que enfrentan desafíos físicos, pero que no renuncian a sus sueños ni a su pasión por el deporte.

Entre los participantes destacaron varios niños que, con entusiasmo y determinación, completaron sus recorridos convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza para miles de espectadores que presenciaron la competencia. La emoción también se apoderó de padres y familiares, quienes acompañaron a los corredores especiales durante la actividad. Muchos confesaron que cruzar la meta representó una victoria personal construida a través de años de esfuerzo, terapias y desafíos cotidianos.

Las imágenes de atletas avanzando en sus sillas de ruedas mientras recibían el respaldo del público se convirtieron en uno de los momentos más emotivos de la "edición de oro" de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.

La participación de estos corredores reafirmó el carácter inclusivo de una competencia que durante cinco décadas ha evolucionado para convertirse en una verdadera fiesta deportiva para todos los hondureños, independientemente de su edad o condición física.

50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

Este año, más de 13,000 corredores se dieron cita desde las 5:00 de la mañana en el parqueo de Comisariato Los Andes para formar parte de la edición número 50 del evento, considerado el más importante del atletismo hondureño. La competencia reunió a atletas de 22 países, incluyendo representantes de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Europa, fortaleciendo su prestigio internacional y consolidando a San Pedro Sula como punto de encuentro para corredores de distintas nacionalidades.

El inicio de esta historia

La historia de la carrera se remonta a 1976, cuando un grupo de sampedranos liderados por Adolfo Hung Pacheco impulsó la iniciativa con el respaldo del fundador de Diario LA PRENSA, Jorge J. Larach. Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en una tradición deportiva de referencia en la región. Además de celebrar medio siglo de historia, la edición 2026 incorporó un componente solidario. Parte de los fondos recaudados será destinada a la Fundación One Thousand Schools, liderada por Shin Fujiyama, para apoyar proyectos educativos que beneficien a miles de niños y jóvenes hondureños.