Una Miss sorprendió: Las bellas mujeres de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

La participación femenina fue una de las grandes protagonistas en la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo por parte de los miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada histórica.
Desde antes de las 5:00 de la mañana, las corredoras llegaron con entusiasmo al punto de salida en San Pedro Sula.
Mujeres de todas las edades dijeron presente en la gran fiesta del atletismo hondureño.
Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula, fue una de las participantes en la 50 edición de la Maratón LA PRENSA- Gatorade y robó suspiros.
La energía femenina se hizo sentir en cada rincón del parqueo de Comisariato Los Andes con motivo de la 50 edición de la Maratón LA PRENSA Gatorade.
Corredoras nacionales e internacionales aportaron color y dinamismo a la competencia.
El espíritu deportivo femenino fue clave en la competencia de atletismo más importante de Honduras.
Las participantes se sumaron masivamente a la celebración de medio siglo de historia.
La edición 50 reunió a mujeres que comparten la pasión por el running y la vida saludable.
El atletismo femenino volvió a destacar en una de las carreras más importantes de la región centroamericana.
Corredoras élite y amateurs compartieron la misma línea de salida en San Pedro Sula.
La disciplina y entusiasmo de las participantes marcó el inicio de la jornada deportiva.
El evento celebró la participación activa de mujeres en todas las categorías.
Corredoras de 5, 10 y 21 kilómetros vivieron una jornada de emoción y esfuerzo.
Las participantes se prepararon con dedicación para enfrentar el exigente recorrido.
La mañana en San Pedro Sula estuvo llena de energía, color y participación femenina.
Una linda chica presumiendo su medalla tras cruzar la meta.
Una de las chicas que robó suspiros en la Maratón LA PRENSA Gatorade de este domingo 14 de junio.
Ella le dedicó su participación a su amado padre.
La guatemalteca Aura González se alzó con el cetro de ganadora de la categoría femenina de los 10 kilómetros de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
El compromiso deportivo de las corredoras fue evidente.
La Maratón LA PRENSA-Gatorade celebró medio siglo con una fuerte y destacada participación femenina.
La presencia femenina fortaleció el carácter inclusivo de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Tras el esfuerzo físico, las participantes disfrutaron del ambiente musical en la llegada.
Los estiramientos y la recuperación fueron acompañados de momentos de alegría colectiva.
La energía de las corredoras se mantuvo incluso después de cruzar la línea final.
La convivencia post-carrera reflejó el espíritu familiar de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Linda. Ella es Lizzi Benítez, joven periodista de Diario LA PRENSA que participó en la carrera de atletismo más importante de Honduras.
Belleza: Michell García, una de las CM de Diario LA PRENSA no se quiso perder la carrera de atletismo más importante de Honduras.
Linduras. Nuestras periodistas Daniela Ramos y Marisol Soto realizaron un fenomenal trabajo en la Maratón LA PRENSA -Gatorade.
Entre estiramientos y risas, las participantes celebraron su logro deportivo.
La edición 50 cerró con un ambiente de satisfacción, baile y orgullo entre las corredoras.
Muchas atletas convirtieron la meta en un espacio de celebración personal.
La preparación previa incluyó calentamientos y estiramientos en un ambiente de total motivación.
Fuerte presencia femenina en la edición dorada de la Maratón LA PRENSA-Gatorade