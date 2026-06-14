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Una Miss sorprendió: Las bellas mujeres de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

La histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade volvió a teñir de emoción las calles de San Pedro Sula, en una jornada donde la participación femenina tuvo un papel protagónico.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 07:56 -
  • German Alvarado
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La participación femenina fue una de las grandes protagonistas en la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.

 Fotos Frankly Muñoz, Neptalí Romero, Moisés Valenzuela, Yospeh Amaya, Héctor Paz.
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La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo por parte de los miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada histórica.
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Desde antes de las 5:00 de la mañana, las corredoras llegaron con entusiasmo al punto de salida en San Pedro Sula.
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Mujeres de todas las edades dijeron presente en la gran fiesta del atletismo hondureño.
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Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula, fue una de las participantes en la 50 edición de la Maratón LA PRENSA- Gatorade y robó suspiros.
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La energía femenina se hizo sentir en cada rincón del parqueo de Comisariato Los Andes con motivo de la 50 edición de la Maratón LA PRENSA Gatorade.

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Corredoras nacionales e internacionales aportaron color y dinamismo a la competencia.
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El espíritu deportivo femenino fue clave en la competencia de atletismo más importante de Honduras.
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Las participantes se sumaron masivamente a la celebración de medio siglo de historia.
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La edición 50 reunió a mujeres que comparten la pasión por el running y la vida saludable.
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El atletismo femenino volvió a destacar en una de las carreras más importantes de la región centroamericana.
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Corredoras élite y amateurs compartieron la misma línea de salida en San Pedro Sula.
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La disciplina y entusiasmo de las participantes marcó el inicio de la jornada deportiva.
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El evento celebró la participación activa de mujeres en todas las categorías.
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Corredoras de 5, 10 y 21 kilómetros vivieron una jornada de emoción y esfuerzo.
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Las participantes se prepararon con dedicación para enfrentar el exigente recorrido.
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La mañana en San Pedro Sula estuvo llena de energía, color y participación femenina.
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Una linda chica presumiendo su medalla tras cruzar la meta.

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Una de las chicas que robó suspiros en la Maratón LA PRENSA Gatorade de este domingo 14 de junio.
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Ella le dedicó su participación a su amado padre.
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La guatemalteca Aura González se alzó con el cetro de ganadora de la categoría femenina de los 10 kilómetros de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
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El compromiso deportivo de las corredoras fue evidente.
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La Maratón LA PRENSA-Gatorade celebró medio siglo con una fuerte y destacada participación femenina.
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La presencia femenina fortaleció el carácter inclusivo de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Tras el esfuerzo físico, las participantes disfrutaron del ambiente musical en la llegada.
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Los estiramientos y la recuperación fueron acompañados de momentos de alegría colectiva.
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La energía de las corredoras se mantuvo incluso después de cruzar la línea final.
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La convivencia post-carrera reflejó el espíritu familiar de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Linda. Ella es Lizzi Benítez, joven periodista de Diario LA PRENSA que participó en la carrera de atletismo más importante de Honduras.
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Belleza: Michell García, una de las CM de Diario LA PRENSA no se quiso perder la carrera de atletismo más importante de Honduras.
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Linduras. Nuestras periodistas Daniela Ramos y Marisol Soto realizaron un fenomenal trabajo en la Maratón LA PRENSA -Gatorade.
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Entre estiramientos y risas, las participantes celebraron su logro deportivo.
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La edición 50 cerró con un ambiente de satisfacción, baile y orgullo entre las corredoras.
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Entre estiramientos y risas, las participantes celebraron su logro deportivo.
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Muchas atletas convirtieron la meta en un espacio de celebración personal.
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La preparación previa incluyó calentamientos y estiramientos en un ambiente de total motivación.
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Fuerte presencia femenina en la edición dorada de la Maratón LA PRENSA-Gatorade
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