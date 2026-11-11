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Otero lo revela: la decisión tras la indisciplina de Carlos Pérez en Marathón

Daniel Otero reveló las medidas administrativas contra el volante hondureño Carlos "Chuy" Pérez.

Otero lo revela: la decisión tras la indisciplina de Carlos Pérez en Marathón

Marathón ha tomado decisión con el delantero catracho.

San Pedro Sula, Honduras.

La directiva del Marathón tomó medidas disciplinarias contra el futbolista Carlos Pérez, luego de conocer que participó en torneos burocráticos en San Pedro Sula, una situación que generó malestar en la institución verdolaga. El presidente del club, Daniel Otero, confirmó que se aplicó la máxima sanción administrativa que permite el contrato del jugador.

A través de sus redes sociales, Otero dejó clara la postura de la dirigencia y aseguró que no tolerarán este tipo de comportamientos. "La Junta Directiva del CD Marathón impuso la máxima sanción administrativa a Carlos Pérez. No toleramos que un jugador nuestro juegue de forma amateur (burocrática). ¡Mano firme, sin excepciones!", publicó el dirigente.

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La directiva del Marathón tomó medidas disciplinarias contra el futbolista Carlos Pérez, luego de conocer que participó en torneos burocráticos en San Pedro Sula, una situación que generó malestar en la institución verdolaga. El presidente del club, Daniel Otero, confirmó que se aplicó la máxima sanción administrativa que permite el contrato del jugador.

A través de sus redes sociales, Otero dejó clara la postura de la dirigencia y aseguró que no tolerarán este tipo de comportamientos. "La Junta Directiva del CD Marathón impuso la máxima sanción administrativa a Carlos Pérez. No toleramos que un jugador nuestro juegue de forma amateur (burocrática). ¡Mano firme, sin excepciones!", publicó el dirigente.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Carlos Pérez sea separado del equipo, el mandatario verdolaga dejó claro que no puede anticiparse a una decisión que le compete exclusivamente al entrenador. "Yo no puedo decidir por lo que el cuerpo técnico va a tomar, va a decidir administrativamente. Se fue con la máxima sanción que el contrato establece para este tipo de voluntad. Te lo digo en que el contrato no establece rescisión", expresó.

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De esta manera, Silvio Rudman tendrá la última palabra sobre la continuidad deportiva de Carlos Pérez en el Marathón, mientras el futbolista ya recibió el castigo administrativo de la institución.

Otero considera que el entrenador no lo tomará en cuenta, aunque será el propio cuerpo técnico el que determine qué sucederá con el jugador tras su participación en torneos burocráticos.

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Redacción La Prensa
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