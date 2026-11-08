United rescata otro partido pero está en puestos de descenso de la Premier

Londres, Inglaterra.

Patrick Dorgu rescató este domingo al Manchester United de una derrota que amenazaba con precipitar la destitución de Michael Carrick, cuyo equipo remontó dos veces una desventaja de dos goles frente al Aston Villa (4-4) para salvar un punto en el minuto 96 que no disimula su crisis, con una sola victoria en diez jornadas y hundido en la antepenúltima posición de la Premier League. Antes del pitido inicial, la espada de Damocles pendía sobre Michael Carrick. El desastroso arranque de curso del Manchester United, con solo una victoria en nueve jornadas de la Premier League, era insostenible para un club de pasado glorioso que precisamente celebraba en Old Trafford el 40 aniversario de la llegada de Alex Ferguson al banquillo.

Los invitados al 'Teatro de los Sueños', exjugadores como Chicharito o Van Persie, vivieron en primera persona los problemas del United. Y muy rápido, casi cuando aún no se habían sentado en la grada. Exactamente a los 59 segundos, cuando Alysson celebró el 0-1 con un zurdazo que pasó por debajo de las piernas de Lammens. Sin tiempo para digerir el mazazo, llegó el segundo golpe, al cuarto minuto, con una falta lanzada por McGinn desde el costado izquierdo que despejó Maguire de cabeza a la frontal del área. Por allí apareció Alysson para disparar a portería. Lammens no atrapó la pelota, la dejó muerta cerca de la línea y Nico Jackson la empujó a la red. En cinco minutos, el partido se convirtió para el United en una película de terror. Pero, en vez de hundirse, los hombres de Carrick, conscientes de la gravedad de su situación, sacaron su mejor versión para iniciar un asedio constante que volvió a mostrar las dos caras de un equipo capaz de alternar el desastre con el mejor fútbol. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el resto del primer acto, Suzuki vivió prácticamente sitiado bajo los palos del Aston Villa. El guardameta japonés multiplicó sus intervenciones, pero no pudo evitar que el United encontrara el camino del gol. Ya al cuarto de hora, Cunha, derribado por Kamara, provocó un penalti que transformó Bruno Fernandes.

El tanto del portugués espoleó a sus compañeros y al público de Old Trafford, que empujó a sus jugadores hacia el empate al borde del descanso. Antes, rozaron el gol Cunha con un disparo desde el borde del área que salvó Suzuki con una parada espectacular; Bruno Fernandes lo intentó desde la frontal; y Diallo chocó con el portero japonés tras una internada que acabó en un mano a mano. Al final fue Tielemans quien dio en la diana. Mazraoui llegó hasta la línea de fondo, echó la pelota atrás y el belga firmó el 2-2 con un preciso disparo que esta vez no pudo salvar Suzuki. El choque volvía a la casilla de salida. Carrick conservaba una vida más. Quizá la última. Los segundos 45 minutos podían decidir su futuro. El descanso no corrigió uno de los grandes males del United: su incapacidad para salir enchufado al terreno de juego. Si en la primera parte necesitó cinco minutos para encajar dos goles, en la segunda le bastaron siete para volver a encontrarse con la misma desventaja. Primero, Dalot derribó a Alysson dentro del área y McGinn transformó el penalti; después, una falta lanzada por el propio McGinn acabó con un remate de Yoro contra su larguero, un rechace que Nico Jackson no acertó a aprovechar y la aparición de Goretzka para firmar el 2-4. El United regresaba a la casilla de salida. Carrick, al borde del precipicio.