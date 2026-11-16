Portugal.

El talento hondureño sigue dejando huella en el fútbol europeo. Luis Gabriel Suazo Secchi, hijo del histórico exdelantero de la Selección de Honduras David Suazo, se convirtió en uno de los protagonistas de la conquista del Sporting Braga Sub-19, que el domingo levantó el trofeo de la Algarve Elite Cup 2026 tras vencer 2-1 al IK Start de Noruega en la gran final. El joven atacante catracho fue determinante para que el conjunto portugués se quedara con el campeonato, al firmar una espectacular anotación que permitió al Braga encaminarse hacia la conquista del título. Suazo volvió a demostrar las cualidades que lo convierten en uno de los jóvenes hondureños a seguir en el fútbol internacional: velocidad, habilidad para superar rivales y una notable capacidad para generar peligro en el último tercio del campo. La acción de su gol fue una muestra de su talento individual. Luis recibió un pase y comenzó a conducir el balón hacia el área rival. Con una explosiva aceleración, dejó atrás a su marcador y ganó ventaja gracias a su velocidad. Una vez dentro de la zona de definición, sacó un potente zurdazo cruzado que superó al guardameta rival y terminó en el fondo de la portería. Una definición de calidad que desató la celebración del equipo portugués y confirmó su importancia en el encuentro decisivo.

El gol del hondureño llegó al minuto 40 y significó una contribución fundamental para el Sporting Braga, que ya había tomado la ventaja por medio de Diogo Ferreira, autor del primer tanto al minuto ocho. El IK Start descontó cerca del final, pero no logró evitar la derrota y el conjunto portugués terminó celebrando la conquista del trofeo.

EL TORNEO

La Algarve Elite Cup 2026 es una competición internacional de fútbol juvenil que reúne a clubes de distintos países en categorías formativas. El torneo se desarrolló entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre en Portugal, con encuentros disputados en Silves y la participación de equipos en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El campeonato representa una importante oportunidad para que los clubes evalúen a sus jóvenes talentos frente a rivales internacionales y continúen con su proceso de formación. Para el Sporting Braga, la conquista de la categoría Sub-19 confirmó el buen trabajo de sus divisiones inferiores y su capacidad para competir ante academias de distintos países. De esta manera, el joven hondureño fue parte de una generación que respondió en los momentos importantes y que cerró el certamen con una recompensa al trabajo realizado durante las últimas semanas.

COMIENZA A DESTACAR

La historia futbolística de Luis Suazo se ha desarrollado principalmente en Europa. Nacido en Cagliari, Italia, el joven atacante comenzó su formación en las divisiones inferiores del club de esa ciudad, donde dio sus primeros pasos en el fútbol organizado. Aunque nació en Italia y ha desarrollado su carrera en el fútbol europeo, Luis de 18 años de edad, mantiene un vínculo especial con Honduras, país al que representa internacionalmente. El atacante fue convocado por la Selección Nacional Sub-17 y formó parte del combinado catracho que disputó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. Su presencia en el torneo representó una oportunidad importante para competir en un escenario internacional y demostrar sus cualidades ante algunos de los mejores talentos juveniles del planeta.