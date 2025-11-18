Palma la estrelló en el poste: así fue su disparo en el Costa Rica-Honduras

San José, Costa Rica.

Costa Rica y Honduras se están disputando el boleto al Mundial 2026 en el clásico de la sexta y última jornada del grupo C por la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Hasta los momentos ambas selecciones desarrollan el primer tiempo en el estadio Nacional de la ciudad de San José con un empate sin goles, que a ninguno le ayuda.