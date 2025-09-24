Luis Palma sufrió expulsión en Polonia: El VAR no perdonó al hondureño

Polonia.

La tarjeta roja de Luis Palma se dio en el minuto 53' tras realizar una entrada merecedora de roja directa. El réferi del encuentro le había mostrado la amarilla, pero el VAR lo llamó y rectificó expulsándolo del encuentro.

El atacante hondureño Luis Palma vivió una noche agridulce en el fútbol de Polonia, luego de anotar un golazo y brindar una asistencia, pero también recibió tarjeta roja directa que complicó a Lech Poznán ante el Rakow por la jornada ocho de la Liga Polaca.

La roja de Palma sucedió cuando Lech Poznán lo estaba ganando 0-2 de visita, pero Rakow aprovechó la expulsión de catracho y terminó empatando el compromiso con goles de Peter Barath e Iván López.

Palma abandonó el campo con evidente tristeza, reflejando en su rostro la frustración de no poder ayudar a sus compañeros. El gesto del catracho no pasó desapercibido y fue captado por las cámaras de televisión, que mostraron al jugador cabizbajo camino a los vestuarios.

La expulsión representó un duro golpe para el equipo polaco, que debió reorganizar su esquema táctico para resistir con diez futbolistas durante la media hora restante. La ausencia de Palma obligó al entrenador a modificar su planteamiento, reduciendo la capacidad de ataque y apostando más por el orden defensivo

Para Palma, la sanción supone también un reto personal, ya que además de perderse los minutos finales de este compromiso, tendrá que cumplir con una suspensión en el próximo partido. El futbolista hondureño venía mostrando regularidad en la temporada y este tropiezo corta momentáneamente su ritmo competitivo.

A pesar del trago amargo, el catracho ha demostrado capacidad de resiliencia en su carrera, y ahora tendrá la oportunidad de enfocarse en la recuperación anímica para volver más fuerte. El reto inmediato será pasar página, levantar la cabeza y prepararse para aportar nuevamente con goles y asistencias al Lech Poznań en la liga polaca.