Luis Palma anota golazo, da asistencia y termina expulsado

Polonia.

¡Sigue encendido! El atacante hondureño Luis Palma vive un gran momento con los colores del Lech Poznán de la primera división del fútbol de Polonia. El ceibeño volvió a regalar otra asistencia y llegó a los tres goles en siete partidos en el certamen polaco. La nueva víctima de Luis Palma fue el conjunto de Rakow por la jornada seis. La tercera diana del ceibeño anotó en el descuento del primer tiempo. El catracho recortó hacia dentro, burló una marca y definió de zurda.

Y minutos antes del golazo, brindó una gran asistencia en diagonal para su compañero portugués Joel Pereira, que sacó un enorme derechazo que venció el costado inferior derecho del arco de Rakow. La primera asistencia la dio el reciente 20 de septiembre, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Polonia. Luis Palma frotó la lámpara en el minuto 51' en brillante asistencia para su compañero sueco Mikael Ishak. El ceibeño robó la pelota en los linderos del área, asistió de derecha e Ishak definió con un soberbio derechazo. Antes del gran pase de Luis Palma, el sueco Ishak ya había reventado la portería de Termalica para el 0-1 provisional a favor de los visitantes que venían de perder 1-2 ante Zaglebie en la jornada 4. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Sin embargo, la mala noticia se dio a los 55 minutos ya que el catracho se fue expulsado tras cometer una dura entrada. El árbitro primero le mostró tarjeta amarilla, la acción se revisó con ayuda del VAR y posteriormente el árbitro tomó la decisión de expulsarlo.