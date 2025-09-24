Reinado Rueda en problema: Honduras pierde a jugador por lo que resta de la eliminatoria

San Pedro Sula, Honduras.

¡Malas noticias! La Selección de Honduras recibe un duro golpe a tan solo 15 días de enfrentar a Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en busca del boleto para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de David Ruiz, futbolista del Inter Miami, quien fue operado con éxito de su lesión, según informó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) a través de sus redes sociales, enviándole mucho ánimo y deseándole una pronta recuperación.

Cabe recordar que el joven mediocampista, de 21 años, ingresó al minuto 65 en lugar de Edwin Rodríguez en el partido ante Nicaragua, el pasado 9 de septiembre, pero se vio obligado a abandonar el terreno de juego debido a molestias físicas, dejando a la Bicolor con 10 jugadores durante los últimos 10 minutos. Por esta razón, Ruiz fue sometido a una cirugía para tratar su lesión muscular. Diario LA PRENSA conoció que la recuperación de David Ruiz será de 2-3 meses, es decir, el futbolista del Inter Miami se pierde todo lo que resta de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.