Olimpia recibe noticias sobre Edwin Rodríguez previo a Copa Centroamericana

En la antesala del decisivo partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana frente al Cartaginés de Costa Rica, el Olimpia recibió una noticia alentadora: Edwin Rodríguez volvió a entrenar con normalidad y se perfila para reaparecer en el compromiso internacional.
Tras disputar como titular los dos partidos eliminatorios con la ‘H’, Rodríguez regresó para el duelo de la jornada 9 frente a Génesis PN, pero debió abandonar el campo al resentirse con un dolor cercano al tobillo. El mediocampista merengue había quedado fuera de los encuentros del Apertura 2025-2026 ante Olancho FC y Victoria debido a una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.
La alarma se encendió en el campamento albo por la cercanía de los compromisos contra Cartaginés y contra Costa Rica con la Selección Nacional. Sin embargo, los exámenes médicos descartaron una fractura y confirmaron que solo se trataba de un golpe, devolviendo la tranquilidad al cuerpo técnico y a la afición.
Este martes, en el Centro de Alto Rendimiento, el delantero Michael Chirinos adelantó en conferencia de prensa que su compañero “está listo”, y poco después el propio Edwin Rodríguez fue visto entrenando con el resto del plantel.
Todo indica que el volante santabarbarense viajará a Costa Rica y quedará a disposición del técnico Eduardo Espinel, quien decidirá si lo utiliza como titular o como revulsivo.
El Olimpia buscará este jueves, a las 8:00 de la noche, su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana en el Estadio José Rafael “Fello” Meza ante el líder de la Primera División costarricense, con la motivación extra de recuperar a uno de sus jugadores más determinantes.