Olimpia recibe noticias sobre Edwin Rodríguez previo a Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

Tras disputar como titular los dos partidos eliminatorios con la ‘H’, Rodríguez regresó para el duelo de la jornada 9 frente a Génesis PN, pero debió abandonar el campo al resentirse con un dolor cercano al tobillo. El mediocampista merengue había quedado fuera de los encuentros del Apertura 2025-2026 ante Olancho FC y Victoria debido a una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

En la antesala del decisivo partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana frente al Cartaginés de Costa Rica, el Olimpia recibió una noticia alentadora: Edwin Rodríguez volvió a entrenar con normalidad y se perfila para reaparecer en el compromiso internacional.

La alarma se encendió en el campamento albo por la cercanía de los compromisos contra Cartaginés y contra Costa Rica con la Selección Nacional. Sin embargo, los exámenes médicos descartaron una fractura y confirmaron que solo se trataba de un golpe, devolviendo la tranquilidad al cuerpo técnico y a la afición.

Este martes, en el Centro de Alto Rendimiento, el delantero Michael Chirinos adelantó en conferencia de prensa que su compañero “está listo”, y poco después el propio Edwin Rodríguez fue visto entrenando con el resto del plantel.

Todo indica que el volante santabarbarense viajará a Costa Rica y quedará a disposición del técnico Eduardo Espinel, quien decidirá si lo utiliza como titular o como revulsivo.

El Olimpia buscará este jueves, a las 8:00 de la noche, su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana en el Estadio José Rafael “Fello” Meza ante el líder de la Primera División costarricense, con la motivación extra de recuperar a uno de sus jugadores más determinantes.