Motagua vence in extremis al Alajuelense y acaricia semifinales de Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

El Fútbol Club Motagua dio el batacazo: El equipo azul se impuso en Costa Rica con marcador de 0-1 a la Liga Deportiva Alajuelense por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, el torneo de clubes más importante de Centroamérica. Mathías Vázquez se convirtió en el héroe de los azules tras anotar el gol de la victoria a los 92 minutos en juego realizado en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los manudos se quedaron con diez jugadores de los 15 minutos del primero tiempo por una infantil expulsión de Ronald Matarrita tras brutal falta que le cometió a Carlos Mejía. Con este triunfazo, Motagua da un paso gigante para estar en semifinales de la Copa Centroamericana y así eliminar al bicampeón de dicho torneo internacional. El duelo de vuelta entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se estará jugando el próximo martes 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa; comenzará a las 8 de la noche.

MINUTO A MINUTO

FINALIZÓ: Motagua logra una victoria histórica ante Alajuelense de 1-0 por la ida de cuartos de final de Copa Centroamericana.

Minuto 95 Expulsado Marcelo Santos por recibir dos tarjetas amarillas.

Minuto 94 Ufffffff. Maicol Cabrera no pudo conectar dentro del área.

Cabezazo de Mathías Vázquez y el balón le pasa por debajo de los pies al portero del Alajuelense.

Minuto 92 ¡Gooooooooooooooooooooool del Motagua! Mathías Vázquez anota y los azules vencen al Alajuelense por la Copa Centroamericana .

Minuto 90 Se añaden siete minutos.

Minuto 86 Uyy. Remate dentro del área de Isaac Badilla del Alajuelense y Luis Ortiz en el fondo se queda con el balón.

Minuto 81 Tarjeta amarilla para el centrocampista Denis Meléndez del Motagua.

Minuto 80 Centro peligroso de Celso Borges y para fortuna del Motagua ningún jugador del Alajuelense pudo conectar.

Minuto 77 Cambios en Motagua: Ingresan Mathías Vázquez y Luis Meléndez, se marchan Jorge Serrano y Droopy Gómez.

Últimos 15 minutos en el estadio Alejandro Morera Soto y no hay goles al 75 en el duelo.

Minuto 72 Ufffffffffffffffffffffff. Cabezazo de Maicol Cabrera y el balón pasa rozando el palo. Cerca, cerca ese gol del Motagua.

Minuto 70 Cambio en Motagua: Ingresa Jonathan Núñez y se marcha Carlos Argueta.

Minuto 68 Jorge Serrano cae en el área y pide penal ya que señala que lo agarraron. Finalmente, el árbitro no sanciona nada.

Minuto 66 Luis Ortiz se queda con el balón tras centro de Creichel Pérez.

Minuto 61 Uyyyyyyyy. Denis Meléndez se va al ataque, ingresa al área y saca un remate donde la pelota pasa rozando el palo. Cerca el gol del Motagua.

60 minutos y seguimos 0-0 en el estadio Alejandro Morera Soto.

Minuto 56 Luis Ortiz atento sale de su área y evita el avance de jugador de Alajuelense.

Minuto 55 Cambio en Motagua: Se marcha lesionado el brasileño Kleber e ingresa Maicol Cabrera.

Minuto 54 Uffffffffff. Remate de Luis Vega, el balón se desvía en Villalobos y pasa a un lado del arco. Cerca el gol del Motagua.

Minuto 49 Remate del brasileño Klever de Motagua y el portero del Alajuelense se queda con el balón.

Minuto 48 Terrible control de Jorge Serrano y desaprovecha lo que pudo ser un contragolpe.

Un cambio en Motagua para el inicio del segundo tiempo: Ingresa Jefryn Macías y se marcha Carlos Mejía.

Inicia el segundo tiempo.

TERMINA EL PRIMER TIEMPO: Alajuelense y Motagua empatan sin goles; los ticos se quedaron con diez.

Minuto 45 Se añaden dos minutos en el primer tiempo.

40 minutos y esto sigue empatado sin goles.

Minuto 39 Uyyyyyyy. Celso Borges no pudo conectar de cabeza dentro del área chica tras centro de Creichel Pérez.

Minuto 38 Tarjeta amarilla para Droopy Gómez del Motagua.

Minuto 33 Uyyyyy. El brasileño Kleber Oliveira dentro del área chica no logra empujar la pelota tras asistencia de Luis Vega y al final el portero del Alajuelense se queda con el balón.

Minuto 31 Tarjeta amarilla para Marcelo Santos del Motagua.

Arribamos a los 30 minutos y persiste el empate 0-0 entre Alajuelense y Motagua.

Minuto 29 Uyyy. Remate de John Ruiz dentro del área y Luis Ortiz en dos tiempos se queda con la pelota. Se salva Motagua y cerca el gol del Alajuelense.

Minuto 27 Ufffffff. Derechazo de Jorge Serrano y la pelota pasa a un costado del arco. Avisa Motagua.

Minuto 22 Centro del Droopy Gómez y el portero del Alajuelense se queda con la pelota.

Se cumplen 20 minutos en el estadio Alejandro Morera Soto y no hay goles.

inuto 19 Cambio en Alajuelense: Se marcha Ronaldo Cisneros e ingresa John Ruiz.

Minuto 15 EXPULSADO: Alajuelense se queda con diez jugadores tras expulsión de Ronald Matarrita por dura falta sobre Carlos Mejía.

Minuto 13 Tarjeta amarilla para Guillermo Villalobos del Alajuelense por falta sobre Jorge Serrano.

Minuto 11 Tarjeta amarilla para el centrocampista Rachir Parkins de la Liga Deportiva Alajuelense.

Minuto 9 Uffffff. Creichel Pérez dentro del área completamente solo saca un remate y el balón se va arriba de la portería. Ahora perdona Liga Deportiva Alajuelense.

Minuto 8 Remate de Pérez que pasa a un lado del arco.

Minuto 6 Uyyyyyyyyy. Jorge Serrano dentro del área saca remate y el balón pasa desviado. Increíble oportunidad desperdiciada por Motagua.

Minuto 5 Luis Ortiz atento se queda con el balón tras una llegada del Alajuelense.

Minuto 2 Atenta la zaga del Alajuelense despeja el balón tras un centro de Carlos Mejía.

Comenzó el partido: Liga Deportiva Alajuelense y Motagua se enfrentan por la ida de cuartos de final de Copa Centroamericana 2025.

Reglamento: En la instancia de cuartos de final de Copa Centroamericana vale el gol de visita.

Saltan ambos equipos titulares a la cancha.

Recordemos que el Alajuelense vs Motagua estará comenzando a las 8 de la noche; se verá por ESPN y Disney Plus. La vuelta será el próximo martes.

Javier López, DT del Motagua, apuesta por Luis Ortiz en el arco en lugar de Marlon Licona, además se la juega con el brasileño Jhon Kleber Oliveira.

El 11 titular de la Liga Deportiva Alajuelense: 23- Washington Ortega; 22- Ronald Mararrita, 26- Fernando Piñar, 21- Kenyel Michel, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 35- Rachir Parkins, 5- Celso Borges, 7- Anthony Hernández; 34- Creichel Pérez y 18- Ronaldo Cisneros.

El 11 titular del Motagua para enfrentar al Alajuelense: Luis Ortiz; 14- Carlos Argueta, 2- Sebastián Cardozo, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Luis Meléndez, 7- Jorge Serrano, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos Mejia; 29- Jhon Oliveira.

Ya tenemos las alineaciones titulares.

La Liga Deportiva Alajuelense domina el balance histórico ante rivales hondureños en torneos internacionales. El conjunto costarricense suma 11 series a partidos de ida y vuelta en torneos internacionales, logrando clasificar seis veces (55%), y eliminado 5 veces (45%).

Motagua llega a este duelo con tres bajas: Riky Zapata, Luis Santamaría Crisanto y Cristhopher Meléndez.