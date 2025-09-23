Copa Centroamericana: Alajuelense se quedó con diez ante Motagua tras brutal falta de Matarrita

San José, Costa Rica.

La Liga Deportiva Alajuelense y Motagua se miden en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto. El duelo comenzó con mucho vértigo entre los clubes ticos y hondureños, pero en el primero cuarto de hora se vino un acción que puede significar mucho en este primer enfrentamiento.

Carlos "Zapatilla" Mejía recibía al balón en el lado del Ciclón Azul, vino una fuerte barrida de escándalo protagonizada por el experimentado lateral izquierdo Ronald Matarrita. El futbolista costarricense levantó totalmente al extremo de los azules sin escrúpulos. Vino el árbitro mexicano Ismael Rosario López y le mostró la tarjeta roja directa al minuto 16. De inmediato y sin reclamar nada, Ronald Matarrita tuvo que abandonar el partido, cabizbajo y ante los silbidos de los aficionados que no le perdonaron el perder la cabeza.