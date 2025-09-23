Supremo le pide perdón a Mario Moncada y él le responde

"Lo único en lo que no estuve de acuerdo fue en quitarles la oportunidad de venta a las familias humildes que, por años, han vivido de las ganancias que generan las tajaditas, carne asada, chuletas, refrescos, cervezas y demás productos en el estadio. La propuesta de ustedes fue que esas ventas fueran exclusivas para tiktokers , y ahí puse un alto, porque mi deber como administrador temporal de este bien público es ser solidario con quienes más lo necesitan”, indicó Moncada.