Supremo le pide perdón a Mario Moncada y él le responde

Supremo le ha pedido a Mario Moncada y el influencer hondureño ha recibido respuesta por parte del Comisionado de Condepor.
Las redes sociales estallaron luego de que Supremo hace unos días atrás señaló el cambio de sede para el partido de tiktokers entre Honduras y Brasil. El juego estaba pactado para jugarse en Tegucigalpa, pero posteriormente se anunció que se realizará en San Pedro Sula.
"El partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico, ya que Mario Moncada nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado", publicó su su momento Supremo mediante su cuenta oficial de Instagram.
Esto generó la respuesta de Moncada en sus redes sociales explicando lo sucedido: "Supremo , en ningún momento hemos negado el Estadio Nacional para el partido show entre las selecciones tiktokeras de Honduras y Brasil. Desde el primer día delegué a un representante de Condepor (Rudy Urbina) para darle seguimiento al evento, y todo lo que solicitaron se les autorizó".
"Lo único en lo que no estuve de acuerdo fue en quitarles la oportunidad de venta a las familias humildes que, por años, han vivido de las ganancias que generan las tajaditas, carne asada, chuletas, refrescos, cervezas y demás productos en el estadio. La propuesta de ustedes fue que esas ventas fueran exclusivas para tiktokers , y ahí puse un alto, porque mi deber como administrador temporal de este bien público es ser solidario con quienes más lo necesitan”, indicó Moncada.
Posteriormente, Supremo le respondió al Comisionado de Condepor: "Señor Mario Moncada respeto mucho el trabajo de ustedes y no sé si haber mencionado su nombre directo pone mi vida en peligro, pero usted realmente cree que yo quiero vender tajaditas en el estadio".
"Es cierto que antes vendía pollo, pero mi molestia es que ustedes ponen muchas trabas para un evento sano de entretenimiento para la gente de Tegucigalpa", agregó en su momento Supremo.
Ahora, Supremo sorprendió y ha tomado la decisión de pedirle perdón a Mario Moncada.
Supremo ha querido buscar la reconciliación con Mario Moncada mediante sus redes sociales oficiales y le ha pedido perdón.
"Le quiero ofrecer una disculpa públicamente al señor Mario Moncada", comenzó diciendo Supremo mediante un video compartido en sus redes sociales.
Supremo confesó que Mario Moncada puso a disposición el estadio Nacional para un próximo juego de los tiktokers de la selección de Honduras.
"Gracias al señor Moncada por poner a disposición el estadio Nacional para un próximo partido de tiktokers", mencionó Supremo.
"Le pido perdón si en algún momento le falté el respeto, todo fue un mal entendido, ya ya está todo arreglado", fueron las palabras de Supremo a Mario Moncada.
Tras estas palabras de Supremo, Mario Moncada le respondió con altura al influencer hondureño.
"Como seres humanos siempre estamos expuestos a equivocarnos, pero tener la humildad de rectificar en el momento es una virtud que no cualquiera posee", señaló Mario Moncada luego del perdón de Supremo.
"Tus disculpas te engrandecen, y las recibo con el mayor de los respetos y aprecio hacia ti, mi querido Supremo", fue la respuesta de Mario Moncada.
Cabe resaltar que tiktokers de Honduras y Brasil se estarán enfrentando este viernes 26 de septiembre en el estadio Olímpico a partir de las 6:00 de la tarde.