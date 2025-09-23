  1. Inicio
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista

El jugador del Olimpia fue captado al lado de una misteriosa chica y su esposa reaccionó con peculiar mensaje.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
1 de 21

La esposa del futbolista hondureño José Mario Pinto reaccionó de forma peculiar tras viralizarse una foto comprometedora de su amado.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
2 de 21

Ericka Salgado es la pareja sentimental del jugador José Mario Pinto del Olimpia.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
3 de 21

En los últimos días circuló una curiosa foto de José Mario Pinto con una chica que no es su esposa al extremo de que su pareja se pronunció.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
4 de 21

Esta fue la imagen que se viralizó en las redes sociales de José Mario Pinto: Dicha foto fue compartida por la página de Club Olimpia Deportivo Fans .

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
5 de 21

José Mario Pinto fue el primero en reaccionar tras la imagen comprometedora y se lo tomó con buen sentido del humor.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
6 de 21

“Ustedes ya quieren me pidan el divorcio ”, señaló José Mario Pinto tras viralizarse la foto en la que sale con misteriosa joven.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
7 de 21

El peculiar mensaje de José Mario Pinto tras la foto que se viralizó en las redes sociales.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
8 de 21

La imagen se viralizó al extremo de que la esposa de José Mario Pinto pudo verla y se pronunció.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
9 de 21

La publicación, con un tono claramente humorístico, buscaba generar risas entre los aficionados, pero terminó provocando que todos hablaran de la reacción de su esposa.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
10 de 21

La hermosa Ericka sorprendió con la respuesta que le dejó a José Mario Pinto tras la foto donde se ve al jugador con una joven.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
11 de 21

"No se preocupen, mañana no llega al partido”, fueron las palabras de la esposa de José Mario Pinto e inmediatamente desató muchas risas en los seguidores.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
12 de 21

Este fue el mensaje de la esposa de José Mario Pinto luego de que el jugador apareció con una joven tras el final de un juego del Olimpia.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
13 de 21

Inmediatamente José Mario Pinto no tardó en contestar de manera romántica: “Ericka Salgado, yo solo tengo ojos para ti jajajajaja te amoo y nadie te llega los talones eres mi reina ”, le recalcó.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
14 de 21

La respuesta de José Mario Pinto a su esposa Ericka tras la foto donde se ve con una joven.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
15 de 21

El futbolista del Olimpia se casó con su hermosa pareja el 25 de febrero del 2024.

Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
16 de 21

“La reina de mi corazón”, así la describe José Mario Pinto a su amada esposa.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
17 de 21

Ericka Salgado es amante de la playa y dsifruta mucho ese tiempo junto a José Mario Pinto.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
18 de 21

La hermosa chica vive en Tegucigalpa, su ciudad natal, con el futbolista del Olimpia.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
19 de 21

La capitaliana estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
20 de 21

Ericka Salgado en su cuenta de Instagram cuenta con más de 13 mil seguidores.
Esposa de José Mario Pinto reacciona tras foto comprometedora del futbolista
21 de 21

La hermosa Ericka es aficionada del Olimpia.

