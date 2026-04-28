Luis Enrique se rinde en elogios tras el PSG vs Bayern y avisa para la vuelta

París, Francia.

Fue una locura. El PSG vs Bayern Múnich protagonizaron este martes 28 de abril un intenso duelo por las semifinales de la Champions League que terminó con el 5-4 a favor de los parisinos en el Parque de los Príncipes. Tras el partido, el entrenador Luis Enrique, aseguró que nunca había vivido un partido con la intensidad que el duelo ante los bávaros. Asimismo, lanza advertencia previo a la vuelta que se disputará en Alemania.

"Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo", aseguró el entrenador del PSG en la televisión oficial. "Físicamente el ritmo no ha caído y por ello hay que felicitar a los jugadores", agregó. Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar una renta de tres goles: "Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel". "En el descanso hemos intentado calmarnos, y en la segunda parte hemos estado mejor, hemos estado efectivos, nos hemos puesto 5-2 y ahí no hemos presionado igual y nos han creado peligro y goles. Hemos ganado y lo hubiera firmado antes de empezar", cerró.