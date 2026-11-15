Estos son todos los ganadores de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026

Tegucigalpa, Honduras.

La Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 se desarrolló con rotundo éxito este domingo 15 de noviembre, reuniendo a más de 1,200 participantes en una jornada que convirtió a Tegucigalpa en una verdadera fiesta del ciclismo nacional.

La competencia contó con 30 categorías, distribuidas en 15 de bicicletas de ruta y 15 de bicicletas de montaña, tanto en la rama masculina como femenina. Ciclistas profesionales, aficionados y participantes internacionales formaron parte de esta decimoquinta edición, que volvió a demostrar el crecimiento de esta disciplina en Honduras.

Las categorías élite fueron uno de los principales atractivos de la jornada. En la rama masculina, Héctor Menéndez se quedó nuevamente con el campeonato de la categoría Hombres - Élite, repitiendo el primer lugar que consiguió en 2025. Con este resultado, alcanza dos títulos e iguala a Luis López como uno de los máximos ganadores de la competencia. Ahora queda a una corona de Jorge Torres, quien continúa como el máximo campeón de la Vuelta.