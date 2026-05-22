Olimpia confirma su sexta baja y el jugador se despide con duro dardo al club

Tegucigalpa, Honduras.

¡Olimpia sigue pasando la escoba! A falta de confirmación oficial por parte del club melenudo, el jugador Santiago Ramírez se despidió oficialmente del Olimpia y dejó un duro dardo.

A través de su cuenta de X, el jugador charrúa publicó un mensaje de agradecimiento acompañado de una fotografía vistiendo la camisa del conjunto Merengue, dejando claro su sentir tras una etapa corta en el fútbol hondureño. “Toca despedirse. Agradecido por la oportunidad de jugar en el club más grande de Honduras y por todas las personas que conocí”, comenzó diciendo en su red social.

Pero fue más contundente el motivo de su salida: "Me hubiera gustado tener más minutos, pero por algo no se pudo. Les deseo muchos éxitos en lo que viene. Gracias por todo”, escribió el futbolista sudamericano.