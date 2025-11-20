LaLiga vuelve, partidos y horarios: Barcelona y Real Madrid ante duros rivales

Madrid, España.

Después del parón por los partidos de selecciones, LaLiga de España se reanuda este viernes con la decimotercera jornada, en la que sobresale el regreso, tras dos años y medio de obras, del Barcelona al Spotify Camp Nou, donde recibirá al Athletic Club, y la visita del líder, el Real Madrid, al Elche, una de las sorpresas del campeonato. El derbi valenciano entre Valencia y el Levante abrirá este viernes la decimotercera jornada de la Liga con un encuentro que está marcado por la necesidad de huir del descenso y la igualdad en la clasificación, con tan solo un punto de diferencia.

Tres años después, la capital valenciana vuelve a vivir un derbi en la élite que puede ser uno de los más disputados de su historia. El Valencia, que acumula siete partidos sin ganar, es el equipo que marca la salvación con 10 puntos, mientras que el Levante es antepenúltimo con tan solo un punto menos. En el Levante participa el hondureño Kervin Arriaga, quien se suma tras fracasar con la Selección de Honduras en su intento por clasificar al Mundial 2026.

BARCELONA VUELVE A SU CASA

Dos años, cinco meses y 22 días después de su último encuentro (el 28 de mayo de 2023 ante el Mallorca) y aún con un aforo parcial de 45.401 espectadores, el Camp Nou volverá a vibrar este sábado con un partido de fútbol y del Barcelona, que recibe al Athletic Club a la caza del liderato de LaLiga EA Sports española, a tres puntos de la primera posición del Real Madrid. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Flick espera volver a contar con el delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha', el portero Joan García y el centrocampista Marc Casadó, que afrontan el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones.

La principal duda es la de Lamine Yamal, que prosigue con su proceso de recuperación del tratamiento en el pubis que le impidió jugar con España los dos partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Georgia y Turquía.



Enfrente, el Athletic Club y Nico Williams, relanzados los dos por su última victoria y su último gol frente al Oviedo en San Mamés. Un alivio porque tan solo había ganado uno de sus ocho duelos anteriores en la competición española. El equipo rojiblanco es séptimo, a once puntos de los azulgranas. Como visitante, solo ha vencido en una de sus cinco salidas ligueras.



REAL MADRID A DURA VISITA

El Real Madrid llega a Elche con el reto de ser el primer equipo en ganar en esta temporada en el Martínez Valero, donde los alicantinos -recién ascendidos a Primera- suman tres victorias y tres empates, y de desquitarse del empate cedido en Vallecas en la anterior jornada. El parón internacional no le ha sentado bien al cuadro de Xabi Alonso, con jugadores que han regresado a Madrid lesionados, como Militao, o tocados, como Mbappé, Camavinga o Huijsen, si bien el técnico donostiarra tiene fe en que pueda disponer de ellos.