Kervin Arriaga: estos fueron los números del hondureño contra Real Madrid

Valencia, España.

A esto se suma que el volante hondureño tres balones robados desde el suelo, quitándole la esférica con sensacionales barridas a Fran García, lateral zurdo del Real Madrid. Otro dato positivo para "El Misilito" es que hizo 13 de 14 pases precisos en el encuentro.

Arriaga fue evaluado con una calificación de 6.6 en la plataforma especializada Sofascore, mostrando orden en la zona de contención y algunos intentos de salida limpia, aunque con limitaciones frente al poderío merengue. El porteño apareció como el cuarto mejor calificado del partido, solo por debajo del guardián Mathew Ryan, Oriol Rey y Etta Eyong.

El hondureño Kervin Arriaga volvió a ver minutos en el fútbol español, aunque en un escenario complicado para su equipo, el Levante. El mediocampista catracho ingresó al terreno de juego en el minuto 65, pero no pudo evitar la derrota 1-4 frente al Real Madrid, en duelo correspondiente a la Liga.

El Levante venía con aspiraciones de rescatar puntos, pero la diferencia individual y colectiva se reflejó con claridad en el marcador. El encuentro tuvo dominio absoluto del Real Madrid, que marcó el ritmo de principio a fin. El descuento granota llegó cuando el partido estaba 0-2 en favor de la visita, dejando al equipo en una situación complicada en la tabla, mientras los blancos confirmaron su fortaleza en la lucha por el liderato.

Pese al revés, la participación de Arriaga fue valorada como un paso más en su proceso de adaptación a la exigencia del fútbol europeo. El hondureño sigue sumando minutos y experiencia ante rivales de jerarquía, lo que alimenta las expectativas de verlo consolidarse en el balompié español.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

En lo colectivo, la derrota deja preocupaciones en el entorno granota, que deberá trabajar para mejorar su solidez defensiva y buscar sumar puntos clave en la lucha por la permanencia. El próximo encuentro se convierte en una final anticipada, y se espera que Arriaga pueda tener más protagonismo desde el inicio.

Mientras tanto, en Honduras se sigue con atención la evolución del exjugador del Marathón y Minnesota United, quien con apenas unos meses en España ya ha tenido la oportunidad de enfrentar a gigantes europeos como el Real Madrid. Su presencia en este tipo de partidos le da mayor experiencia de cara a los compromisos internacionales con la Selección Nacional.