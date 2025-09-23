  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?

Lo que pasó con Kervin Arriaga tras goleada ante Real Madrid, Mbappé y Vinicius se desataron, exhibición y la jugada del catracho.

Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
1 de 21

El Real Madrid goleó este martes 23 de septiembre al Levante de Kervin Arriaga 1-4 en la jornada 6 de la Liga Española.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
2 de 21

El equipo de Xabi Alonso volvió a brillar en LaLiga: ganó, gustó y goleó. Real Madrid salió al terreno de juego con una camisa conmemorativa y sus nombres aparecieron en lengua de señas.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
3 de 21

Este fue el 11 titular del Real Madrid ante el Levante.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
4 de 21

Vinicius tuvo una brillante actuación ante el Levante. Se lució con sus jugadas y se destapó con un golazo para abrir el marcador.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
5 de 21

En el minuto 28, un disparo con el exterior de Vinícius sorprendió a un Ryan que se convirtió en mero espectador de su golpeo.

Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
6 de 21

Así reaccionó Xabi Alonos tras el golazo de Vinicius en el primer tiempo.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
7 de 21

Solo 10 minutos después, el brasileño le sirvió en bandeja el gol a Mastantuono, que superó al arquero ‘granota’ tras un contraataque medido y un tiro por una escuadra.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
8 de 21

El delantero argentino firmó su primer golazo con la camiseta del Real Madrid
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
9 de 21

El Levante reaccionó y se encontró con un gol de Etta Eyong, que remató con la cabeza un balón desviado por Huijsen. Era el 1-2 del encuentro y los locales se ilusionaban, pero...
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
10 de 21

El 'villano' de la noche fue el propio capitán del Levante, Unai Elgezabal, quien derribó a Kylian Mbappé dentro del área y cometió una clara falta penal a favor de los merengues.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
11 de 21

Y Kylian Mbappé desde el punto penal fue el encargado de marcar el tercer gol. El delantero francés hizo el penal a lo panenka para el 3-1 en Valencia.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
12 de 21

Mbappé sigue desatado en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports y sumaba un nuevo tanto a su cuenta.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
13 de 21

Pero en el minuto 65 se llegó el momento esperado para los catrachos. La entrada de Kervin Arriaga al partido ante el Real Madrid.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
14 de 21

El futbolista hondureño tuvo varias entradas y brillo en los minutos en los que estuvo jugando.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
15 de 21

Kervin Arriaga disputó 28 minutos ante el Real Madrid, sin duda alguna que el mediocampista está cumpliendo su sueño al enfrentar al denominado mejor equipo del mundo y jugar en la élite de Europa.

 (Foto Cortesía)
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
16 de 21

El golpe definitivo para la moral levantinista llegó dos minutos después con Mbappé otra vez como protagonista.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
17 de 21

El francés recogió un servicio de Güler al espacio para romper por velocidad, superar a Ryan y marcar a placer.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
18 de 21

El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido que sigue con su invicto en LaLiga.
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
19 de 21

El Levante de Kervin Arriaga cayó por 1-4 ante el Real Madrid y se quedó estancado en los últimos puestos de LaLiga
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
20 de 21

El Real Madrid sigue pleno de victorias y es líder indiscutible con 18 puntos de 18 posibles tras seis partidos
Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?
21 de 21

Al final del partido, Kervin Arriaga salió cojeando tras esa goleada del Real Madrid.
Cargar más fotos