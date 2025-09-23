Mbappé y Vinicius se desatan, ¿qué pasó con Kervin tras jugar ante Real Madrid?

El Real Madrid goleó este martes 23 de septiembre al Levante de Kervin Arriaga 1-4 en la jornada 6 de la Liga Española.
El equipo de Xabi Alonso volvió a brillar en LaLiga: ganó, gustó y goleó. Real Madrid salió al terreno de juego con una camisa conmemorativa y sus nombres aparecieron en lengua de señas.
Este fue el 11 titular del Real Madrid ante el Levante.
Vinicius tuvo una brillante actuación ante el Levante. Se lució con sus jugadas y se destapó con un golazo para abrir el marcador.
En el minuto 28, un disparo con el exterior de Vinícius sorprendió a un Ryan que se convirtió en mero espectador de su golpeo.
Así reaccionó Xabi Alonos tras el golazo de Vinicius en el primer tiempo.
Solo 10 minutos después, el brasileño le sirvió en bandeja el gol a Mastantuono, que superó al arquero ‘granota’ tras un contraataque medido y un tiro por una escuadra.
El delantero argentino firmó su primer golazo con la camiseta del Real Madrid
El Levante reaccionó y se encontró con un gol de Etta Eyong, que remató con la cabeza un balón desviado por Huijsen. Era el 1-2 del encuentro y los locales se ilusionaban, pero...
El 'villano' de la noche fue el propio capitán del Levante, Unai Elgezabal, quien derribó a Kylian Mbappé dentro del área y cometió una clara falta penal a favor de los merengues.
Y Kylian Mbappé desde el punto penal fue el encargado de marcar el tercer gol. El delantero francés hizo el penal a lo panenka para el 3-1 en Valencia.
Mbappé sigue desatado en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports y sumaba un nuevo tanto a su cuenta.
Pero en el minuto 65 se llegó el momento esperado para los catrachos. La entrada de Kervin Arriaga al partido ante el Real Madrid.
El futbolista hondureño tuvo varias entradas y brillo en los minutos en los que estuvo jugando.
Kervin Arriaga disputó 28 minutos ante el Real Madrid, sin duda alguna que el mediocampista está cumpliendo su sueño al enfrentar al denominado mejor equipo del mundo y jugar en la élite de Europa.
El golpe definitivo para la moral levantinista llegó dos minutos después con Mbappé otra vez como protagonista.
El francés recogió un servicio de Güler al espacio para romper por velocidad, superar a Ryan y marcar a placer.
El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido que sigue con su invicto en LaLiga.
El Levante de Kervin Arriaga cayó por 1-4 ante el Real Madrid y se quedó estancado en los últimos puestos de LaLiga
El Real Madrid sigue pleno de victorias y es líder indiscutible con 18 puntos de 18 posibles tras seis partidos
Al final del partido, Kervin Arriaga salió cojeando tras esa goleada del Real Madrid.