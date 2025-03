Arriaga habla de su nuevo DT en Zaragoza y la Selección: "tenemos que mejorar"

Tegucigalpa, Honduras.

Kervin Arriaga también destacó que en la Bicolor siempre ha existido la presión por conseguir los objetivos. Ahora, ya con uno cumplido, el pase a la Copa Oro.

"La presión siempre ha estado, tenemos una meta como jugadores y como Selección, queremos ir partido a partido para hacernos fuertes y mostrar la mejor versión de nosotros", subrayó.

Kervin Arriaga regresa al Real Zaragoza, equipo que cambio de técnico hace unos días. Gabi, exjugador del Atlético de Madrid, es el nuevo entrenador del hondureño.

"Siempre me ha caracterizado como un obrero, tengo que ir a trabajar y él tomará la decisión, yo siempre voy a trabajar y buscar hacer las cosas de la mejor manera", dijo sobre el nuevo DT del Zaragoza.

Volviendo al tema de Selección Nacional, Kervin dice que estos partidos de las preliminares de la Copa Oro les ha dejado mucho aprendizaje.

"Esto nos deja enseñanzas de que no hay rival fácil, independientemente de rival que tengamos por delante, siempre es complicado, vamos a tratar de seguir mejorando, trabajar en nuestros clubes para buscar la mejor versión de nosotros", afirmó.

Sobre el funcionamiento de Honduras, Kervin Arriaga tiene claro que falta mucho para mostrar la versión deseada.

"Creo que tenemos que mejorar mucho, allá el primer tiempo contra Bermudas fue muy malo, no era el resultado que queríamos y nos fuimos tocados al camerino, pero nos vimos las caras y sabíamos de la capacidad que tenemos, hay que seguir creciendo", agregó.

Sobre si estará en la Copa Oro 2025, Kervin Arriaga lo tiene claro: "Siempre lo he dicho, para la Selección siempre voy a estar, siempre y cuando el profesor me tome en cuenta, nunca pienso decirle que no a la Selección, ahí la decisión la toma el profe", aseguró.

"Estamos comprometidos con la Selección, sabemos que no será algo fácil, pero sabemos que podemos lograrlo", respondió sobre el objetivo del Mundial 2026.