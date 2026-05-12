Kervin Arriaga se destapa con golazo en LaLiga: así fue su zapatazo ante Celta

Madrid, España.

¡Golazo catracho! El hondureño Kervin Arriaga rompió su sequía y este martes 12 de abril regresó al gol, y lo hizo de la mejor forma: el 'Misilito' se lució con una enorme anotación para darle el empate 1-1 al Levante ante el Celta de Vigo antes del descanso. El equipo del catracho comenzó con el pie izquierdo en el duelo correspondiente a la jornada 36 de la Liga Española. Los "Granotas" comenzaron cayendo con un tanto de Ferran Jutglá apenas en el minuto 4. Sin embargo, el mediocampista hondureño apareció para su equipo en el mejor momento: con un golazo para marcar el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.

Kervin Arriaga tomó el balón desde larga distancia y sin dudar, soltó un zapatazo, que terminó ingresando a la meta de Radu en el minuto 43 del partido. Cabe recordar, que el Levante sigue en la lucha por la salvación y el hondureño aportó en el momento clave de la temporada. Este es el segundo tanto del hondureño en la Liga Española. Su primera diana con la camiseta del Levante fue precisamente con el Celta de Vigo el pasado 2 de noviembre; en ese duelo los "Granotas" cayeron por 1-2.