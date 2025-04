Keosseián responde sobre Anangonó y su reacción tras pelea en el Marathón-Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

¿Qué pasa por su mente tras este partido?

Son muchas cosas, para mi cabeza son muchas cosas, lo primero es que perdimos la posibilidad de llegar a la semifinal directo, eso es lo que lamentamos más, ganó el que fue el más efectivo, estuvimos parejos, pero ellos fueron más contundentes, el resultado fue parejo y la diferencia estuvo en los goles.

Respecto a la pelea entre los jugadores

Lamentablemente terminó en este problema, que no sé ni como apareció, ni qué pasó, no tengo ni idea, no es bueno para el fútbol que pasen estas cosas, intenté mover a mi gente, pero no sé que pasó.

¿Sabe que podría haber originado el conflicto?

No me parece bien lo que pasó, me extraña, conozco a mis jugadores, los jugadores del Olimpia, no sé que pasó, si hubo alguna persona que se metió, pero nada lo justifica, la afición se portó muy bien, fue un lindo espectáculo con dos equipos que se entregaron, lamento eso y lamento haber perdido.

¿Siente que faltó Anangonó?

Lo de Juan Anangonó. ya no está más, ya está.

¿Qué siente que le faltó al equipo?

Tuvimos la oportunidad, la luchamos, nos entregamos, este partido lo luchamos hasta el último minuto, lo perdimos porque a veces pasan estas cosas, cuando empezó la segunda vuelta estábamos sextos, ahora estamos terceros, Marathón hizo una buena segunda vuelta, va a ser difícil pero confío en el equipo, no me voy mal con el equipo.

¿Cómo piensa afrontar el repechaje considerando que no tendrá el mismo descanso?

Lo vamos a enfrentar con todo, como lo hemos hecho en el campeonato, el equipo ha jugado miércoles y luego sábado y sacamos buenos resultados, no me asusta para nada, me voy a enfrentar a rivales difíciles y vamos a ir cada partido como si fuera una final, no vamos a especular.