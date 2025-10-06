Jeustin Campos revela secreto y advierte a Costa Rica previo a duelo ante Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El técnico de la 'Máquina' también se pronunció sobre el duelo entre Honduras y Costa Rica del jueves por las eliminatorias mundialistas y asegura que la Bicolor llega con una ligera superioridad. Su opinión sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston al combinado tico.

Real España firmó otra remontada este domingo para vencer al Platense en una noche lluviosa en el Estadio Morazán (2-1) y Jeaustin Campos atendió la conferencia para valorar el importante triunfo que los coloca en el cuarto puesto de la clasificación con 18 unidades.

"Estoy feliz por los muchachos, han reaccionado bastante bien. Recuperamos terreno que habíamos perdido en la liga, estamos en zona de clasificación, también estamos viendo para arriba para ver cómo podemos seguir escalando, tenemos que ganar lo que se pueda y ubicarnos en lo más arriba de la tabla".

"Difícil, son muchos obstáculos los que tuvimos que sortear en este juego. Hoy los muchachos se partieron el lomo y por la situación de minutos pusimos a dos chicos de la Sub-17 que lo hicieron bastante bien, estoy satisfecho. Al frente teníamos un rival que ha jugado bien contra todos los equipos, en el primer juego nos ganó, pero pudimos recuperar posiciones. Esta semana hicimos dos remontadas".

Por otro parte, asegura que el club aurinegro le reportó a la Federación hondureña que Dixon Ramírez no estaba en condiciones para jugar. El atacante fue convocado por Reinaldo Rueda pese a la notificación y se perderá los cruces ante Costa Rica y Haití por una lesión en la rodilla izquierda.

Onan Rodríguez, portero que volvió a tener acción

"Ya lleva varios partidos, lo ha hecho bastante bien, tiene personalidad. En líneas generales tuvo un partido tranquilo, jugando más con los pies que atajando. Hemos avanzado muchísimo en darle minutos a los jóvenes y esto en lo personal nos satisface".

Derbi contra Marathón tras el parón

"Vamos a tener un par de días libres, vamos a jugar hasta el otro miércoles, lo necesitamos, después haremos la recuperación de algunos, vamos a individualizar en esta mini pretemporada, con trabajo físico y un poco de fútbol. Este parón es importante para llenar el tanque de gasolina en todos los aspectos".

Convocatoria de Costa Rica para duelo ante Honduras

"Bajas en los dos equipos, Celso Borges esta lesionado. Revelé un secreto que tenían escondido en Costa Rica (risas). Son dos selecciones muy parejas, apostaría por la localía, pero me gustarían dos empates (ida y vuelta). Costa Rica lleva más gente experimentada, tal vez pueda resistir el ambiente de acá. Los jóvenes ticos están jugando en Europa, pero no es lo mismo jugar acá".

Miguel Herrera llamó a Kendall Waston

"Los seleccionadores buscan los futbolistas que estén en el momento indicado o que se ajusten más a lo que uno quiere en la cancha y el sistema táctico. No hay verdades absolutas en el fútbol y menos en una selección. Todo depende del rendimiento del futbolista, hay muchas cosas que condicionan una llamada, una lesión de último minuto, es difícil ser certero en eso".

Lesión de Dixon Ramírez (baja en Honduras)

"Había tenido una lesión en la rodilla izquierda, le mandamos el reporte a la Federación como nuestro deber y ellos deciden. Él ha venido jugando 10-15 minutos, se le inflama la rodilla, no entrena 3-4 días, no quise interponerme poque, yo un tico diciendo que no vaya a la selección, me van a matar. Pero elegimos que fuera porque es el deber de nosotros, pero si sabíamos que no estaba listo. Esperemos que este parón sea beneficioso para él porque lo necesitamos".

¿Está mejor Honduras que Costa Rica?

"Es muy parejo, pero la realidad es que Honduras tiene 4 puntos y Costa Rica tiene 2. Hay una leve superioridad hondureña, se puede permitir empatar o ganar, no está mal. La parte emocional es cómo Honduras puede capitalizar el ambiente acá y Costa Rica cómo lo puede canalizar. Honduras tiene muchísima experiencia, pero la moneda está en el aire".

Situación de los ticos

"Desde que tengo uso de razón escucho que Costa Rica está con el agua hasta el cuello. Es difícil, pero yo creo mucho en las vibras, en el ambiente... al final es un clásico que no se sabe lo que va a pasar. Cada partido es una historia diferente, los integrantes también, es para comprarse una bolsa de palomitas y ver ese partido, es muy lindo, espero que se juegue bien y que no pase nada malo. Son las dos selecciones más tradicionales de Centroamérica, el que tenga más méritos que pueda ganar".