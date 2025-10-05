Alex López revela clave de la Selección de Honduras ante Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.

"Motivado por regresar, que se culminen con dos partidos positivos para Honduras. Los partidos Costa Rica vs Honduras tienen ese morbo, es el clásico centroamericano, esperemos que sea un bonito partido", valoró el futbolista del Olancho FC.

El fino mediocampista llega buscando un lugar en el 11 titular de Reinaldo Rueda en esta próxima jornada 3 del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Alex López es uno de los regresos a la Selección de Honduras y su experiencia en partidos decisivos es fundamental, además conoce muy bien lo que es Costa Rica por sus años jugando con Alajuelense.

Y agregó una pieza clave: "traer a Costa Rica a San Pedro Sula será muy importante, aquí la afición apoya de una manera muy importante y esperemos poder sacar esos tres puntos".

El exjugador del Olimpia manifestó que Costa Rica y Haití, serán encuentros donde la Selección de Honduras debe ganar sí o sí jugando de local, de esta forma será fundamental en lo que desean.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

"Son dos partidos importantes para nosotros, sumar aquí es tener un pie en el Mundial. Primero nos toca un gran rival como lo es Costa Rica, vienen con la necesidad de puntos y nosotros tenemos que ser inteligentes".

El zaguero Kendall Waston y el mediocampista Celso Borges son jugadores que volvieron a ser tomados en cuenta luego de muchos años de ausencia en la selección costarricense y el entrenador Miguel "Piojo" Herrera echó mano de ellos de forma urgente.

"Son grandísimos jugadores, tienen mucha experiencia, así como ellos también tienen jóvenes muy buenos. Aquí no nos tenemos que dejar de llevar por lo que ellos están haciendo o vayan a hacer, nosotros nos prepararemos para hacer lo nuestro en cancha. Tenemos que saber que tenemos una oportunidad bonita, lo hablamos y en estas instancias, con esta oportunidad para poder acercarnos al Mundial", destacó el mediocampista de 33 años.

López valoró que el técnico Reinaldo Rueda sabe desempeñarse como local y es una garantía para la Selección de Honduras: "estamos en casa, nos ha tocado esos buenos resultados en esta era con el profe Rueda, en lo técnico-táctico. Vienen con esa necesidad, ellos al desesperarse debemos aprovechar eso y ser contundentes".