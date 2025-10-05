Honduras sufre otra baja por lesión de cara a los duelos ante Costa Rica y Haití

San Pedro Sula, Honduras.

A pocos días de enfrentar la primera final de octubre frente a Costa Rica por el boleto al Mundial del 2026 , la Selección de Honduras sigue recibiendo malas noticias. Y es que el revulsivo delantero del Real España, Dixon Ramírez, sufre una lesión en la rodilla que lo deja fuera de la convocatoria.

El delantero del Real España llegó con un problema en los ligamentos de la rodilla, que luego de ser evaluado por el cuerpo médico de la Bicolor, se confirma que sufre inflamación en los ligamentos y meniscos, y no está en condiciones de integrar la Bicolor.

El jugador del Real España viene sufriendo este padecimiento desde hace muchos meses. Se lesionó jugando con los aurinegros y ha sido poco el tiempo de reposo que le ha impedido una rápida recuperación. La Federación ya está haciendo los trámites para hacer una nueva convocatoria y se llamaría a Bryan Acosta, jugador del Nashville SC.