Lozano habló del juego contra Costa Rica y aclaró la polémica con Sergio Ramos

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero también aclaró su polémica expulsión ante Sergio Ramos, donde el español sufrió una herida en su rostro por parte del hondureño . ¿Fue con intención?, Choco dio su respuesta.

Antony "Choco" Lozano llegó al país para atender la convocatoria de Reinaldo Rueda, quien le ha mostrado mucha confianza a pesar de que no vive su mejor momento en el Santos Laguna de México.

La selección de Honduras se juega de local gran parte del pase a la Copa del Mundo 2026 este mes de octubre ante Costa Rica y Haití. Primero se enfrentará a los ticos en el estadio Morazán y luego irá a Tegucigalpa para recibir a los caribeño.

De igual forma fue preguntado por Kervin Arriga y su buen nivel en la Liga Española con el Levante. Contó cómo fue su charla con él antes de firmar y el consejo que le envió.

¿Cómo se enfrenta Antony Lozano a afrontar esta etapa con la selección?

"Feliz de estar aquí, siempre es un honor poder estar en la lista de convocados. Contento por la confianza que me da el profe (Reinaldo Rueda) y espero devolverla en el campo".

Usted fue el último en anotarle un gol a Keylor Navas en el estadio Morazán...

"Son partidos diferentes, son circunstancias distintas. Nos estamos jugando el pase al Mundial, así que es un partido de vida o muerte. Tenemos que salir con inteligencia a ganar el partido. Solo hay que pensar en sacar el triunfo".

¿Cómo manejan ustedes el tema de las bajas?, a Rueda siempre le ha costado armar la lista de convocados.

"Es una última lo que pasó con Julián (Martínez), Denil (Maldonado) y los otros compañeros porque no pueden estar en la lista, porque son armas importantes y nos tenemos que reponer a eso. Obviamente que están con las ganas y predisposición de hacer un buen trabajo. Nosotros tenemos que salir a ganar, prepararnos bien y hay que salir a ganar, no será fácil".

Costa Rica y Haití, ¿son dos finales para estar en Mundial?

"Sí, tenemos ese pensamiento, ese sentir porque es una bonita oportunidad ya que son juegos en casa y hay que hacernos fuertes, es una bonita oportunidad".

¿Cómo vive con tanta crítica?

"Honestamente siempre digo lo mismo, no le doy mucha mente a lo que viene siendo la crítica y ni cuando hay halagos. No me interesa nada más que aportar a la selección".

¿Qué pasó con Sergio Ramos?

"Fue algo del partido, es una acción en la que él baja la cabeza y fue accidente del fútbol que nadie quiere dañar a nadie".

¿Qué mensaje le da al pueblo hondureño para estos partidos tan importantes?

"El mensaje es el de siempre, tener el apoyo con respeto a Costa Rica, que todo sea fútbol y sea una alegría para la afición".

¿Qué le puede decir Choco Lozanoa a Kervin Arriaga por su nivel en España?

"Yo hablé con él antes de que firmara. Mis palabras son de que disfrute de este bonito momento, una liga muy agradable".