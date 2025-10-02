Luis Palma se luce con el Lech Poznań en Conference League: golazo, asistencia y provoca penal

Polonia.

Luis Palma se estrenó este jueves con un golazo en la Conference League con la camiseta del Lech Poznań de Polonia que le está ganando por goleada 4-1 al Rapid Viena de Austria, en la primera jornada del torneo de la UEFA.

El delantero hondureño arrancó de titular y rápido se hizo sentir en el Estadio Municipal de Poznań. A los 13 minutos, Palma abrió la jugada a la banda derecha, Joel Pereira centró desde el lateral, el portero del Rapid Viena despejó mal y la pelota le cayó al catracho que definió de gran manera, con la derecha pegado al palo. Un golazo.

Es el cuarto gol de Luis Palma con el Lech Poznań, suma tres en la Ekstraklasa (Primera División de Polonia).

El 'Bicho' Palma fue protagonista del segundo gol del Lech Poznań, sacó un disparo que vomitó el guardameta rival Niklas Hedl, el rebote lo recogió el delantero sueco Mikael Ishak, capitán del equipo, y lo mandó al fondo de las redes para el 2-0 a los 21'.