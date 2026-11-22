Comayagua, Honduras.

Javier López, técnico del Motagua, destacó la intensidad, concentración y espíritu de lucha de sus jugadores tras derrotar al Olimpia en el clásico nacional. El entrenador español consideró que su equipo mereció ampliamente la victoria y resaltó el trabajo táctico realizado durante el encuentro: "La clave ha sido la intensidad, la concentración en todo momento y el espíritu de lucha de cada uno de nuestros jugadores", expresó. Sin embargo, más allá de la victoria, López dejó declaraciones que encendieron la conferencia de prensa al revelar que ha recibido llamadas y mensajes que lo mantienen inquieto. "He recibido llamadas, he recibido mensajes que no me gustan", confesó el estratega, quien aseguró que existen situaciones personales, sociales y profesionales que deben resolverse. Incluso fue más contundente al señalar: "Son comentarios, son llamadas, son mensajes que intentan condicionarlo a uno y que evidentemente no voy a tolerar, no voy a permitir".

Otro momento tenso llegó cuando fue consultado insistentemente por Droopy Gómez, su sustitución durante el clásico y la posibilidad de que abandone Motagua al finalizar su contrato para fichar por Olimpia. López mostró su molestia ante la reiteración de las preguntas y defendió sus decisiones técnicas: "Lo que a veces cansa es la insistencia a una pregunta que ya fue respondida una, dos, tres, cuatro, cinco veces". Sobre la continuidad del mediocampista, evitó adelantar decisiones y desvió la pregunta al recordar que también hay otros futbolistas que terminan contrato. "Son cuatro los jugadores que terminan contrato y se evaluarán cuando termine la temporada", manifestó. Finalmente, lanzó una pregunta sobre los movimientos entre ambos clubes: "En los últimos diez años, dime cuántos jugadores han pasado de Motagua a Olimpia y de Olimpia a Motagua para finalizar una temporada. ¿Cuántos? ¿Ni uno? Es simple. La pregunta se contesta sola". -- CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ -- Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En diferentes momentos del juego, ¿cómo se sintió usted desde el banquillo? Creo que la clave ha sido la intensidad, la concentración en todo momento y el espíritu de lucha de cada uno de nuestros jugadores. Hemos jugado muy bien al fútbol por momentos y en otros hemos sabido defendernos. Creo que hemos dominado algunos aspectos del juego que no son habituales en nosotros, como la defensa en bloque medio-bajo y las transiciones. También se han visto buenas jugadas combinativas y hemos defendido muy bien. Creo que hemos merecido ampliamente esta victoria. Es cierto que nuestro rival no tenía más en juego que el clásico, pero tampoco tenía una urgencia clasificatoria. Creo que ese aspecto también pudo influir.

¿Qué valoración hace de la línea de tres defensores que utilizó al final del partido? Sí, probamos al final la línea de tres. Sabíamos que habían introducido dos delanteros frescos y es un aspecto del juego en el que estamos creciendo. Poder jugar con diferentes estructuras es una posibilidad que nos ofrecen los jugadores que tenemos. Me gustó, más allá de la acción del penalti. También quiero felicitar a Luis Ortiz. Considero que está en su mejor momento desde que está con nosotros y actuaciones como la de hoy lo demuestran. También quiero felicitar a Clever Portillo y a Luis Vega. Han tenido actuaciones destacadas. Portillo ha hecho un golazo y ha participado en tres o cuatro acciones espectaculares. Vega también ha tenido un buen momento y lo demostró con su gol. Me alegra que mis palabras tengan efecto en ellos y que sus actuaciones respalden lo que les digo. ¿Cómo vivió el partido en los minutos finales, desde el túnel hasta su expulsión? Se le vio bastante inquieto. La verdad es que estuve intranquilo. Ofrezco una disculpa al colectivo arbitral. Yo no soy de protestar, pero vi delante de mí una falta muy clara sobre Luis Vega y la protesté. También vi muy clara la jugada del primer gol. Desde aquí ofrezco una disculpa al colectivo arbitral porque esas no son las formas y no corresponden a mi comportamiento habitual. Últimamente están pasando cosas en el club y en el entorno que me tienen un poco más inquieto de lo habitual. Espero que se puedan resolver para recuperar la tranquilidad y no perder mis principios ni mis valores, porque no me gusta que me hayan expulsado en el día de hoy. ¿Qué situaciones son las que le están incomodando? Además, ¿por qué decidió sustituir a Droopy Gómez después de que tuvo un buen partido? Esa es tu valoración. Creo que quisimos darle prioridad a los jugadores que estuvieron trabajando con nosotros durante las dos semanas. Alejandro tiene un pequeño golpe en el tobillo. No le impide jugar, pero disputar 90 minutos a esta intensidad podría complicarlo. Sobre el contexto, hay cosas que debemos hablar dentro de la estructura del club. Ha sido una semana difícil en lo personal y en lo social. He recibido llamadas y mensajes que no me gustan y que me tienen bastante inquieto. También hay situaciones personales que afectan los principios, los valores y la ética que uno tiene y que no estoy dispuesto a soportar mucho más en el país. Espero que se resuelvan para poder continuar siendo quien soy y no permitir que situaciones como estas afecten mi comportamiento, como ocurrió hoy con una expulsión que no me agrada en absoluto.