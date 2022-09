Héctor Castellanos vuelve a Honduras tras duelo con Messi en Miami: ¿Qué hizo con su camiseta?

‘La Perrita‘ Castellanos se convirtió en uno de los futbolistas más sonados a nivel internacional por su particular manera de marcar personalmente a Lionel Messi en ese duelo ante los argentinos.

“Estuve revisando el duelo y en lo personal bastante bien, lo marqué muy bien, estuve cerca marcándolo fuerte y muy agresivo, pero muy leal. No era cuestión de ir y pegar patadotas”.

“Yo lo tomo con mucha humildad, es un privilegio que Dios me da, una bonita oportunidad. Eso queda como experiencia en la mente, lo pude disfrutar y saco lo positivo”.

Más allá de la dificultad de marcar al astro argentino, el catracho destaca que. “Gané muchos duelos, pero al frente tenía al mejor jugador del mundo y por algo lo es. Yo saco cosas positivas e hice cosas positivas”.

LA CAMISETA DEL ‘10‘

Al momento de ser consultado para la camisa que intercambió con Messi. “Es un tesoro (la camisa), pero tranquilo, con mucha humildad lo tomo, ya estoy mentalizado en el torneo de liga, donde es importante mantenerlos en la primera posición. Venimos a sumarnos con todas las ganas del mundo”.

Castellanos confesó que la camisa no la regalará a nadie y tendrá un lugar especial en su carrera. “La conservaremos”.

En cuanto a la marca que le hizo al jugador argentino. “Se entrenó, ya está y ahora venimos enfocados en el partido del sábado ante el Real España. Mañana me incorporo, ya no me da el tiempo para llegar”.