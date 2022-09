Fiel a su estilo, así arremetió Julio César de León contra el fútbol hondureño, jugadores, entrenadores y dirigentes, días después de los partidos amistosos que disputó la Selección de Honduras contra Argentina y Guatemala.

‘Rambo‘ de León fue directo en un video que publicó en sus redes sociales, señalando que muchos entrenadores y dirigentes del balompié catracho son “picapiedras”, también ‘disparando‘ contra futbolistas que cuando los convocan a la Bicolor “no pueden dar ni dos pases”.

“Es una vergüenza ver el fútbol hondureño, primera división y segunda división, créanme que es una vergüenza total, y el caso de uno pues, ustedes saben lo que dicen de uno, por máximo que uno quiera hacer las cosas diferentes, hacer el fútbol diferente, bueno, agradable, determinante, no, no está bien señores. No está bien porque uno no tira patadas, uno no corre como loco, uno no deja la pelota atrás, entonces hay mucho técnico picapiedra así como dirigentes picapiedras, que piensan que solo es correr, correr como pendejos. El jugador parece caballo corriendo por aquí, por allá, conceptos básicos no los tienen, hay muchos jugadores de segunda como de primera división que tienen 22, 23 y 24 años, Dios santo, nulos, nulos, nulos y cuando los llaman a la Selección no pueden dar ni dos pases”, inició De León hablando en su video.

El exjugador de equipos italianos como Reggina, Fiorentina, Génova, Parma y Torino, entre otros, elevó más la voz en su discurso y además pidió a los entrenadores que trabajen más con los futbolistas y que les enseñen a cómo parar una pelota y cómo poder hacer una pared.