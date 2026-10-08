Haaland no se oculta y envía mensaje tras culpabilidad del Manchester City

Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, envió un mensaje a los aficionados del club después de que se conociera la culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras y les instó a mantenerse positivos de cara a lo que se viene tras el parón por la Fecha FIFA.
En una entrevista en "Sky Sports" publicada antes del duelo del domingo contra el Liverpool, el atacante pidió a los hinchas de los Cityzens que se mantengan unidos.
"Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento", dijo Haaland.
"Pase lo que pase en la vida, siempre debemos sonreír. Debemos mantenernos positivos, mirar hacia adelante, intentar ganar los partidos de fútbol, disfrutar del momento y ganar el encuentro", complementó.
Y agregó: "Me importa mucho este lugar, y el Reino Unido en general. Mi madre, al igual que mi padre, vivió aquí durante diez años; vivieron en Nottingham y Leeds. Nunca vivieron en Manchester, pero obviamente mi padre entrenaba en Carrington todos los días".
"Yo pasé mis primeros cuatro años aquí, mi hermano nueve y mi hermana seis, así que es un lugar especial para nosotros. Tengo que decir que me importa mucho el City. Me importan mucho los aficionados porque yo también soy aficionado; siento lo mismo que ellos", expresó el noruego.
El de este domingo en Anfield será el primer duelo desde que la Premier League desvelara la culpabilidad del City, por lo que se espera un ambiente muy hostil en el campo del Liverpool, uno de los equipos más perjudicados por el caso del City.