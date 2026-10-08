Haaland no se oculta y envía mensaje tras culpabilidad del Manchester City

Londres, Inglaterra.

Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, envió un mensaje a los aficionados del club después de que se conociera la culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras y les instó a mantenerse positivos de cara a lo que se viene tras el parón por la Fecha FIFA.

En una entrevista en "Sky Sports" publicada antes del duelo del domingo contra el Liverpool, el atacante pidió a los hinchas de los Cityzens que se mantengan unidos.

"Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento", dijo Haaland.