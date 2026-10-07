Arsenal renueva a Arteta: el mejor pagado de la Premier y su increíble salario

Londres, Inglaterra.

El español Mikel Arteta ha renovado su contrato como entrenador del Arsenal hasta el verano de 2030, lo que le permitirá continuar su gestión al frente del equipo, según informó este miércoles el club inglés. Ganador de la liga inglesa en la temporada pasada, el Arsenal acordó la firma de un contrato que se consideraba un mero trámite, dado que se daba por hecho su continuidad. Con este nuevo contrato, Arteta se convertirá en el tercer entrenador con más tiempo al frente del equipo en la historia del club londinense, sólo por detrás de Arsène Wenger y George Allison. Además, tras la marcha de Pep Guardiola en verano, Arteta es ya el técnico más longevo en la Premier League.

El técnico vasco percibirá un salario alrededor de los 20 millones de libras (26 millones de euros), que le colocan como el mejor pagado de la competición. "Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal. Este club es único, tanto por su carácter como por las emociones que transmite; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", subrayó Arteta en un comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los siete años que Arteta atesora en el Emirates Stadium, el técnico ha amasado una FA Cup y una Premier League, que fue la culminación del proyecto tras tres subcampeonatos seguidos por detrás del Manchester City y el Liverpool.

Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026